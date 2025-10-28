Гороскоп на тиждень 27 жовтня – 2 листопада 2025 — кому слід остерігатися обману

Гороскоп для одного знаку Зодіаку. Колаж: Новини.LIVE

Кінець жовтня несе не лише передчуття змін, а й хвилю сумнівів, двозначних ситуацій та перевірку на чесність. Астрологи попереджають: цей тиждень стане непростим для одного знаку Зодіаку — саме він може опинитися у полоні ілюзій, пустих обіцянок та плутанини.

Новини.LIVE ділиться прогнозом астрологів, кому з 27 жовтня по 2 листопада потрібно бути особливо уважним.

Реклама

Читайте також:

Знак Зодіаку, якому слід остерігатися обману

Цей період стане тестом на інтуїцію та холодний розум для Риб. Зірки попереджають: з 27 жовтня по 2 листопада навколо вас може з'явитися людина, яка прагне скористатися вашою добротою. Це може бути колега, знайомий або навіть близький друг, який попросить "невелику послугу" — але за нею стоятиме прихована вигода. Будьте уважні до дрібниць: якщо щось здається підозрілим, швидше за все, так воно і є.

Знак Зодіаку Риби. Фото: freepik.com

Астрологи радять Рибам не підписувати жодних документів, не позичати гроші та не погоджуватися на ризиковані пропозиції. Особливо це стосується тих, хто працює у сфері фінансів, торгівлі або комунікацій.

Зосередьтеся на справах, які давно відкладали, — саме там ви зможете навести лад і відчути контроль над ситуацією.

Також ділимося іншими астрологічними прогнозами

Хто зі знаків Зодіаку почує неприємну правду до 29 жовтня.

Які знаки Зодіаку матимуть фінансовий успіх до 2 листопада.

Кому листопад подарує запаморочливий роман.

Хто знайде істинне призначення у рік Коня 2026.