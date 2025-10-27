Какие знаки Зодиака ощутят счастье до 31 октября 2025 — гороскоп

Гороскоп для четырех знаков Зодиака. Коллаж: Новини.LIVE

Вселенная готовит особый период для четырех знаков Зодиака — до 31 октября они получат невероятную удачу благодаря Меркурию, объединившему силы с Марсом. Для кого-то это будет финансовый скачок, для кого-то — шанс показать себя миру, а для кого-то — судьбоносное знакомство или новая любовь.

Новини.LIVE со ссылкой на YourTango рассказывает, кому из знаков Зодиака судьба приготовила свой главный подарок октября.

Реклама

Читайте также:

Знаки Зодиака, которым особенно повезет до 31 октября

Овен

Меркурий в сочетании с вашим руководителем Марсом заряжает вас силой, решительностью и блестящими идеями. До 31 октября судьба подбросит вам несколько шансов для финансового прорыва — это может быть новое партнерство, выгодная инвестиция или даже неожиданный источник пассивного дохода. Астрологи советуют действовать смело: не молчите о своих потребностях, просите о помощи или сотрудничестве — и получите больше, чем ожидали.

Рак

Ракам Вселенная дарит возможность заявить о себе. До конца октября ваша энергия сияет настолько ярко, что вас замечают все — от коллег до широкой аудитории. Это отличный период для развития в творчестве, карьере и личных проектах. Если давно мечтали запустить блог, представить собственную работу или показать миру свой талант — время пришло. Астрологи советуют быть смелыми. Именно сейчас ваша харизма на пике.

Весы

Вы долго искали внутреннее равновесие — Вселенная это видит. Ваша гармония начинает притягивать материальный успех. До 31 октября финансовые дела могут заметно улучшиться: откроются новые источники дохода или вы найдете способ стабилизировать бюджет. Астрологи советуют упорядочить финансы, расставить приоритеты и не тратить энергию на лишнее. Научитесь отказываться от проектов и людей, которые не приносят радости. Фокус на собственных ценностях поможет вам притянуть еще больше удачи.

Козерог

Козерогам конец октября принесет мощный энергетический взлет в сфере общения, контактов и новых знакомств. Это время налаживания связей, обмена идеями и создания совместных проектов. Вселенная буквально подталкивает вас выйти за пределы привычного круга. Не бойтесь выступать, презентовать свои планы или искать единомышленников. Именно в разговорах и сотрудничестве родятся новые перспективы, которые изменят ваше будущее.

Также делимся другими астрологическими прогнозами

Какие знаки Зодиака станут магнитом для денег с 27 октября по 2 ноября.

Кто из знаков Зодиака узнает непростую правду до 29 октября.

Кому из знаков Зодиака ноябрь подарит головокружительный роман.

Кто из знаков Зодиака решит финансовые проблемы до 5 ноября.

Кому удастся найти истинное предназначение в год Лошади 2026.