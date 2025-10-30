Велесова ніч 2025 — які є важливі традиції і заборони в українського Геловіну

Святкування Велесової ночі. Колаж: Новини.LIVE

Велесова ніч, який відзначається у ніч з 31 жовтня на 1 листопада — не просто "слов'янський Гелловін". Це час, коли, за віруваннями наших пращурів, між світами відчиняються двері, а душі предків приходять до своїх домівок. Сучасний Гелловін з гарбузами й костюмами — лише тінь давніх українських обрядів, у яких кожне дійство мало силу магії.

Новини.LIVE розповідає про витоки свята, головні традиції і обряди Велесової ночі, а також важливі заборони, яких слід дотримуватися 31 жовтня.

Яке походження Велесової ночі

Велесова ніч бере свій початок з дохристиянських часів і присвячена Велесу — богу мудрості, багатства, торгівлі, музики та магії. Велес був покровителем худоби, творчих людей, волхвів, віщунів та ясновидців, а також — посередником між світом живих і мертвих. Саме тому в ніч з 31 жовтня на 1 листопада люди зверталися до нього по поради, захист і благословення. Після прийняття християнства стародавні звичаї намагалися стерти, але пам'ять про Велеса збереглася у народних обрядах, прикметах і традиціях, що дійшли до нашого часу.

Бог Велес. Фото: ancientgods.shop

Велесова ніч — які існують давні традиції

Перед настанням свята наші предки прибирали домівку, милися в лазні та готували новий віник і чисту воду — "для душ предків".

Оселю прикрашали осінніми дарами:

гарбузами;

яблуками;

квітами;

горобиною — сильним оберегом.

Під поріг сипали сіль, щоб злі духи не змогли зайти в дім.

Головним символом ночі було багаття. Його розпалювали на височині, щоб очиститися вогнем, а іноді навіть ходили босоніж по розпеченому вугіллі — як випробування сили духу. У вогні спалювали старі речі, прощаючись зі всім, що більше не потрібно. Також наші предки вірили, якщо у ніч з 30 на 31 жовтня під подушку покласти яблуко й загадати бажання, а після свята з'їсти частування, то мрія обов'язково здійсниться.

Були й цікаві прикмети на свято. Так, до лихого було зустріти темного собаку. Це віщувало появу ворога або неприємностей. Побачити білого пса — навпаки, добра прикмета, що обіцяє щасливі знайомства. Якщо ввечері у двері постукає незнайомець, це вважалося поганим знаменням. Тому казали:

"Охолонь, незнайомця слід, не вчинивши нам біди".

Свічка та череп. Фото: istockphoto.com

Магічні обряди та ворожіння на Велесову ніч

Свято 31 жовтня було часом глибокої тиші й містичних ритуалів. Родини збиралися за мовчазною вечерею — поминали предків і залишали для них частування на столі. Вірили, що душі родичів приходять у гості, щоб благословити живих. Вечеря завершувалась словами:

"Прощайте, Діди. Йдіть, біду заберіть, а нам добро лишіть".

Після цього на підвіконня ставили свічку, щоб духи могли знайти дорогу додому. Ті, хто шукав поради, звертався до предків: називав ім'я померлого й просив:

"Сьогодні тобі в цей світ приходити — мені пораду приносити".

Бажаючи багатства, роздавали дрібні гроші бідним із побажанням:

"Нехай добро обернеться й до мене повернеться достатком".

Закохані перевіряли вірність: кільце підвішували на нитці — якщо воно не хиталося, кохання було щирим. А дівчата кидали у вогонь два каштани: якщо розкотяться в різні боки — стосунки приречені.

Засинаючи, люди бажали побачити родичів уві сні. Це вважалося щасливою прикметою і означало, що дух предка почув прохання.

Що не можна робити на Велесову ніч — головні заборони

Як і кожне магічне свято, Велесова ніч мала свої табу:

Не можна позичати гроші. Інакше разом із ними можна віддати власний добробут. Не починайте нові справи, не ухвалюйте важливих рішень. Розпочаті справи можуть "піти не тією стежкою". Не знайомтесь та не впускайте у дім чужих. У давнину вірили, що зустріч з незнайомцем або стук у двері в цю ніч — погана прикмета, мовляв, в дім може увійти "чужа" енергія чи дух. Не виходьте далеко або поодинці вночі. У народних віруваннях ця ніч — коли межа між світами живих і мертвих стоншується, тому подорожі чи вихід із дому можуть бути небезпечними або можна повернутись "не туди".

Велесова ніч сьогодні

Попри століття християнської віри, Велесова ніч повертається в українську культуру як символ нашої духовної пам'яті. Сьогодні багато людей поєднують стародавні обряди з сучасними традиціями Геловіну — запалюють свічки, згадують рідних, очищують простір і думки. Це ніч, коли світ стає тонким, а тиша наповнюється сенсом.

