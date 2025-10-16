Відео
Армія
Що вдягнути на Геловін — ідеальний костюм за місяцем народження

Що вдягнути на Геловін — ідеальний костюм за місяцем народження

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 09:20
Що вдягнути на Геловін 2025 — обираємо найкращий костюм за місяцем народження
Дівчина в костюмі на Геловін. Фото: freepik.com

Геловін — одне з наймістичніших свят, сповнене магією перевтілень, коли у темряві ночі стираються межі між реальністю та фантазією. Цього дня кожен може стати ким завгодно: від вовкулаки до Залізної людини. Але якщо обрати костюм не лише за настроєм, а й за місяцем народження, ваше вбрання може стати талісманом удачі.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, який костюм ідеально відповідає вашій енергетиці за місяцем народження.

Читайте також:

Який костюм вдягнути на Геловін 2025 — обираємо за місяцем народження

За нумерологією, кожен образ відповідає певній енергетиці та характеру, а також допомагає залучити позитивні вібрації. Нижче — рекомендації костюмів на Геловін, підібрані за місяцем народження:

  • Січень

Якщо ви народилися в січні (Козеріг або Водолій) — станьте піратом. Це сміливий образ, що символізує незалежність та пригоди. Для Козерогів підійде більш історичний стиль: жилет, шарфи, капелюх. Для Водоліїв — можно додати яскраві акценти або футуристичні деталі.

  • Лютий

Лютий (Водолій або Риби) — чудовий час для образу космічного ковбоя. Поєднуйте класичні елементи Дикого Заходу з футуристичними деталями: чоботи, капелюх, срібні вставки, елементи металіку. Цей стиль підкреслить вашу індивідуальність і творчий підхід.

  • Березень

Березневі (Риби або Овен) можуть вдягнутися як герої фільму "Круті дівчата". Грайливість, впевненість, жіночність — усі ці риси виражаються в класичних образах з цього фільму. Можна зібрати групу друзів й підібрати образи із культової сцени "Jingle Bell Rock".

  • Квітень

Квітневі (Овен або Телець) — вибір на користь персонажки із фільму жахів "Перл". Це ідеальний баланс між впізнаваністю і страхітливим образом. Червона сукня, зловісний аксесуар (наприклад, фальшива сокира) — і ви готові вражати.

  • Травень

Народжені в травні (Телець або Близнюки) можуть стати чи доброю відьмою Гліндою, чи темною відьмою Елфабою з "Wicked: Чародійка". Телець часто тяжіє до м'якості і чарівності — це образ Глінди; Близнюки можуть ближче відчувати енергію Елфаби — ексцентричність, оригінальність.

  • Червень

Червневі (Близнюки або Рак) отримають натхнення від сестер Сандерсон з фільму "Фокус-покус". Ви можете обрати сестру-провідницю, сестру-заманювачку чи фліртуючу — в залежності від характеру на рік. Це груповий образ, що дозволяє вам проявити індивідуальність у межах теми.

  • Липень

Липневі (Рак або Лев) — ваш костюм має бути яскравим і музичним. Оберіть свого улюбленого поп-зірку: стиль із тура, кліпу або концертного образу. Це може бути ретро-стиль, сценічний блиск чи мінімалістична естетика — все, що передає вашу внутрішню сценічну енергію.

  • Серпень

Серпневі (Лев або Діва) можуть вдягнутись як ангел Victoria's Secret. Це образ сили, краси й впевненості. Крила, блискучі деталі, витончені тканини — все це створить ефектний, елегантний і впізнаваний костюм.

  • Вересень

Вересневі (Діва або Терези) чудово підходять для групового костюма. Оберіть персонажів із "Судної ночі" — таємничі маски, мінімалістичні темні костюми, атмосфера страху та напруги. Груповий підхід дозволить вам координувати образ з друзями і отримати ефектну синергію.

  • Жовтень

Жовтневі (Терези або Скорпіон) часто тягнуться до балансу між сексуальним і жахливим. Обирайте монстрів або ікон жахів з несподіваними поворотами: медсестри з Silent Hill, вампіри з готичною естетикою, персонажі Тіма Бертона. Додайте драму, але з родзинкою.

  • Листопад

Народжені в листопаді (Скорпіон або Стрілець) — сміливо обирайте страшні образи. Постійно балансуйте на межі страху: Клоун Арт, Пірамідоголовий, Фредді Крюґер, Майкл Маєрс — кращі варіанти. Не бійтеся зробити костюм максимально жахливим.

  • Грудень

Грудневі (Стрілець або Козеріг) — оберіть Джокера. Хочете гротескний хаос чи темний гумор — обидва підходять. Стрільці можуть тяжіти до яскравого, епатажного стилю (як Хіт Леджер), Козероги — більш похмурий і стриманий підхід (як у коміксах). Ваша харизма у цьому образі заграє на повну.

Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
