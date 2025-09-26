Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакШтабМандриTravelТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиFashionВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Не кращий час — які цифри на годиннику попереджають про небезпеку

Не кращий час — які цифри на годиннику попереджають про небезпеку

Ua ru
Дата публікації: 26 вересня 2025 18:40
Які числа на годиннику попереджають про небезпеку — це нещасливі години
Цифри на годиннику. Фото: Pexels

Згідно з нумерологією, деякий час може принести невдачу та навіть наразити вас на небезпеку. Якщо ви бачите ці цифри на годиннику, краще не приймати важливі рішення та відтермінувати справи.

Про це пише Gazeta.pl.

Реклама
Читайте також:

Нещасливі цифри на годиннику

Нумерологи стверджують, що найнещасливішою цифрою на годиннику вважається 4. Особливо її бояться в азійських країнах, адже там вона має погану репутацію. На добу той самий нещасливий момент настає двічі — рано-вранці й на початку вечора, адже невдача стосується і числа 16.

Вважається, що недарма багато людей закінчують роботу саме о 16:00. В цей час не варто приймати важливі рішення. Краще зосередитися на відпочинку. Це стосується як четвертої години ранку, так і вечора.

Які цифри на годиннику попереджають про небезпеку
Годинник на руці у чоловіка. Фото: Pexels

Нумерологи також наголошують, що є й найбільш сприятливий час, який ідеально підходить для реалізації сміливих планів. У цей момент можна загадувати бажання і варто думати лише про хороше. Йдеться про число 9. Саме ця година вранці є "золотою". Крім того, сприятливою є й 21:00. Це найкращі години доби для дій.

Звичайно ж, цифри на годиннику навряд чи можуть напряму загрожувати людині. Однак вони справді здатні попереджати про небезпеку, вказувати на правильний шлях та навіть прогнозувати майбутнє. Годинник може стати справжнім помічником, якщо знати всі тонкощі роботи з ним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що означають збіги чисел на годиннику. Вони зовсім не випадкові.

Також ми розповідали про те, як обрати щасливий номер телефону. В ньому можу бути закодоване послання від Всесвіту.

психологія цікаві факти нумерологія числа цифри
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації