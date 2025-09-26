Які числа на годиннику попереджають про небезпеку — це нещасливі години

Цифри на годиннику. Фото: Pexels

Згідно з нумерологією, деякий час може принести невдачу та навіть наразити вас на небезпеку. Якщо ви бачите ці цифри на годиннику, краще не приймати важливі рішення та відтермінувати справи.

Про це пише Gazeta.pl.

Нещасливі цифри на годиннику

Нумерологи стверджують, що найнещасливішою цифрою на годиннику вважається 4. Особливо її бояться в азійських країнах, адже там вона має погану репутацію. На добу той самий нещасливий момент настає двічі — рано-вранці й на початку вечора, адже невдача стосується і числа 16.

Вважається, що недарма багато людей закінчують роботу саме о 16:00. В цей час не варто приймати важливі рішення. Краще зосередитися на відпочинку. Це стосується як четвертої години ранку, так і вечора.

Годинник на руці у чоловіка. Фото: Pexels

Нумерологи також наголошують, що є й найбільш сприятливий час, який ідеально підходить для реалізації сміливих планів. У цей момент можна загадувати бажання і варто думати лише про хороше. Йдеться про число 9. Саме ця година вранці є "золотою". Крім того, сприятливою є й 21:00. Це найкращі години доби для дій.

Звичайно ж, цифри на годиннику навряд чи можуть напряму загрожувати людині. Однак вони справді здатні попереджати про небезпеку, вказувати на правильний шлях та навіть прогнозувати майбутнє. Годинник може стати справжнім помічником, якщо знати всі тонкощі роботи з ним.

