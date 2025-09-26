Видео
Не лучшее время — какие цифры на часах предупреждают об опасности

Не лучшее время — какие цифры на часах предупреждают об опасности

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 18:40
Какие числа на часах предупреждают об опасности — это несчастливые часы
Цифры на часах. Фото: Pexels

Согласно нумерологии, некоторое время может принести неудачу и даже подвергнуть вас опасности. Если вы видите эти цифры на часах, лучше не принимать важные решения и отложить дела.

Об этом пишет Gazeta.pl.

Несчастливые цифры на часах

Нумерологи утверждают, что самой несчастливой цифрой на часах считается 4. Особенно ее боятся в азиатских странах, ведь там она имеет плохую репутацию. В сутки один и тот же несчастливый момент наступает дважды — рано утром и в начале вечера, ведь неудача касается и числа 16.

Считается, что недаром многие люди заканчивают работу именно в 16:00. В это время не стоит принимать важные решения. Лучше сосредоточиться на отдыхе. Это касается как четвертого часа утра, так и вечера.

Які цифри на годиннику попереджають про небезпеку
Часы на руке у мужчины. Фото: Pexels

Нумерологи также отмечают, что есть и наиболее благоприятное время, которое идеально подходит для реализации смелых планов. В этот момент можно загадывать желания и стоит думать только о хорошем. Речь идет о числе 9. Именно этот час утром является "золотым". Кроме того, благоприятным является и 21:00. Это лучшие часы суток для действий.

Конечно же, цифры на часах вряд ли могут напрямую угрожать человеку. Однако они действительно способны предупреждать об опасности, указывать на правильный путь и даже прогнозировать будущее. Часы могут стать настоящим помощником, если знать все тонкости работы с ними.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
