Одинаковые числа на часах — что означают эти комбинации по нумерологии

Совпадения чисел на часах совсем не случайны. Они могут указывать на судьбу и предсказывать будущее. Нумерологи объяснили, как толковать комбинации, которые встречаются чаще всего.

Что означают совпадения чисел на часах

В каждой цифре заложен свой смысл и магическое значение. Как отмечают нумерологи, особое внимание нужно обращать на совпадение чисел во вторник и четверг. Именно в эти дни чаще всего приоткрывается занавес будущего.

Самые популярные комбинации чисел на часах означают следующее:

00:00 — это лучший момент, чтобы загадать желание, оно обязательно сбудется;

01:01 — ждите приятную новость от человека, которого вы знаете;

01:10 — дело, которое вы недавно начали, обречено на провал;

01:11 — вы получите отличное предложение, смело соглашайтесь на него;

02:02 — вас ждут развлечения и яркий отдых;

02:20 — укротите свое раздражение, иначе получите неприятности;

02:22 — вы узнаете особую чужую тайну;

03:03 — в вашу жизнь неожиданно ворвется новая любовь;

03:30 — эти цифры предсказывают неразделенную любовь или разочарование;

03:33 — успех идет нога в ногу с вами, не бойтесь действовать;

04:04 — посмотрите на ситуацию, которая вас мучает с другой точки зрения, тогда все решится;

04:40 — сегодня день будет неудачным;

04:44 — отношения с руководством могут ухудшиться;

05:05 — вам стоит быть осторожными, ведь враги тайно что-то замышляют против вас;

05:50 — вас могут постигнуть неприятности, связанные с огнем и водой;

05:55 — вы встретитесь с рассудительным и интересным человеком;

06:06 — сегодня ваш день, все сложится удачно;

07:07 — вам стоит обходить стороной людей в форме;

08:08 — ваша карьера взлетит в гору, ждите повышения;

09:09 — вы можете что-то потерять, будьте внимательнее к своему кошельку и сумке;

10:01 — новые знакомства с влиятельными людьми;

10:10 — кардинальные изменения произойдут в вашей жизни;

11:11 — у вас есть зависимость, которая вредит, стоит от нее избавиться;

12:12 — вас ждет гармония в личной жизни;

12:21 — состоится приятная встреча;

13:13 — вас ждут сложные времена, будьте осторожнее с соперниками;

13:31 — ваша самая заветная мечта осуществится;

14:14 — вы окунетесь в любовь с головой;

14:41 — ждите мелких неприятностей;

15:15 — близкие люди помогут вам решить большую проблему;

15:51 — возможен роман, но он будет краткосрочным;

16:16 — будьте внимательнее при управлении транспортом;

17:17 — возможно нападение грабителей и хулиганов, будьте осторожны;

18:18 — вас ждут неприятности в дороге, возможна авария;

19:19 — вас ждет удача во всех делах;

20:02 — контролируйте свои эмоции и поведение, чтобы не поссориться с близкими;

20:20 — назревает грандиозный скандал в семье;

21:12 — возможен новый проект или рождение ребенка;

21:21 — вы можете начать серьезные отношения;

22:22 — ждите нового знакомства и приятного общения;

23:23 — вокруг есть люди, которые очень опасны для вас;

23:32 — вам стоит заняться своим здоровьем.

Нумерологи также добавляют, что если вы при выходе из дома увидели на часах 00 минут, например, 09:00 или 14:00, лучше подождать. Выйдите чуть позже, чтобы не наткнуться на неприятности.

