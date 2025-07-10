Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Психология Куда не стоит вешать часы в доме — притянете негатив

Куда не стоит вешать часы в доме — притянете негатив

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 06:55
Где нельзя вешать часы в доме — забудьте об этих местах, если не хотите несчастий
Красные часы. Фото: Freepik
Ключевые моменты Лучшие и худшие места для часов в доме

Часы есть чуть ли не в каждом доме. Иногда они служат просто украшением интерьера или же становятся незаменимым помощником, который всегда под рукой. Однако мало кто знает, где лучше ставить часы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Лучшие и худшие места для часов в доме

Гостиная или кабинет

Лучшим местом для часов будут именно эти комнаты. Они наполнены сильной энергией, которая будет вас мотивировать. Часы в гостиной или кабинете усилят вашу удачу и помогут достигать поставленных целей.

Найкращі та найгірші місця для годинника в домі
Часы в гостиной или кабинете. Фото: Freepik

Столовая или кухня

Не стоит ставить часы в этих комнатах. Во-первых, столовая — это зона богатства, поэтому лучше здесь ставить вещи, притягивающие деньги, например, копилки. Во-вторых, такие комнаты — это места для общения и теплых разговоров, где вас ничего не должно отвлекать.

Темное помещение

Ни в коем случае не размещайте часы в тихой и темной комнате. Они будут притягивать негатив и усилят его. Из-за этого в вашей жизни постоянно будут беды и неурядицы. Часы — это такой себе магнит, который впитывает в себя то, чем они окружены.

Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать, когда вы выходите из дома.

Также мы рассказывали о том, где лучше всего держать ключи от дома.

приметы психология дом часы фэншуй
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации