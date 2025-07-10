Где нельзя вешать часы в доме — забудьте об этих местах, если не хотите несчастий

Красные часы. Фото: Freepik

Часы есть чуть ли не в каждом доме. Иногда они служат просто украшением интерьера или же становятся незаменимым помощником, который всегда под рукой. Однако мало кто знает, где лучше ставить часы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Гостиная или кабинет

Лучшим местом для часов будут именно эти комнаты. Они наполнены сильной энергией, которая будет вас мотивировать. Часы в гостиной или кабинете усилят вашу удачу и помогут достигать поставленных целей.

Часы в гостиной или кабинете. Фото: Freepik

Столовая или кухня

Не стоит ставить часы в этих комнатах. Во-первых, столовая — это зона богатства, поэтому лучше здесь ставить вещи, притягивающие деньги, например, копилки. Во-вторых, такие комнаты — это места для общения и теплых разговоров, где вас ничего не должно отвлекать.

Темное помещение

Ни в коем случае не размещайте часы в тихой и темной комнате. Они будут притягивать негатив и усилят его. Из-за этого в вашей жизни постоянно будут беды и неурядицы. Часы — это такой себе магнит, который впитывает в себя то, чем они окружены.

Напомним, ранее мы писали о том, что ни в коем случае нельзя делать, когда вы выходите из дома.

Также мы рассказывали о том, где лучше всего держать ключи от дома.