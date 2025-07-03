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Головна Психологія Буде біда — де ні в якому разі не можна тримати ключі від будинку

Буде біда — де ні в якому разі не можна тримати ключі від будинку

Ua ru
Дата публікації: 3 липня 2025 06:33
Куди краще не класти ключі від дому — це накличе на вас біду й негаразди
Ключі від дому. Фото: Freepik
Ключові моменти Де зберігати ключі від дому

Існує багато прикмет, які допомагають відвертати нещастя та уникнути неприємностей. Одна з них стосується ключів від дому. Важливо знати, куди їх можна класти, а які місця краще оминати.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Де зберігати ключі від дому

Ключі від дому — це не просто річ, а символ нових відкритих можливостей. Варто ставитися до них з повагою. Найчастіше ми кладемо ключі на тумбочку в передпокої чи взагалі на стіл на кухні. Однак тарологи вважають, що через це удачі в домі не буде, тож так краще не робити.

Найгірше ставити ключі на нижній полиці чи там, де ви зберігаєте взуття. Так вони вберуть в себе негативну енергію. Не варто й хаотично кидати їх куди-небудь.

Де найкраще тримати ключі
Ключ від будинку. Фото: Freepik

Є три найбільш слушних місць для того, аби тримати там ключі:

  • ключниця — це ідеальне місце, адже воно напряму призначене для ключів та забезпечить порядок;
  • живі квіти — ключі поруч з ними заряджаються енергією достатку та любові;
  • гачки біля порога — це також непогане місце з позитивною енергетикою, але важливо, аби вони не висіли занадто низько.

Ключі варто тримати там, де їх нічого не бруднитиме та не буде наповнювати поганою енергетикою. Адже ця невеличка річ багато в себе вбирає та віддає господарю.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сказати, коли розбилось дзеркало — це відверне біду.

Також ми розповідали про те, що ні за що не можна робити при виході з дому — це погана прикмета.

прикмети психологія поради цікаві факти ключі
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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