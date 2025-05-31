Що сказати, коли розбилось дзеркало — ці слова врятують вашу долю

Дівчина дивиться в розбите дзеркало. Фото: Freepik

Розбите дзеркало в домі — це погана прикмета, яка може накликати біду й нещастя аж на сім наступних років. Однак запобігти цьому все ж можна. Варто тільки знати, що робити й говорити, аби захистити себе.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що робити, коли розбилось дзеркало

Людина може захиститись від негативних наслідків, якщо розбилось дзеркало. Для цього необхідно прибрати уламки якомога швидше. Обов'язково збирайте залишки дзеркала за допомогою віника та совка.

Брати розбиті частинки руками не можна. Саме такий дотик може стати причиною того, що у ваше життя ввірвуться нещастя. Захистіть себе від негативної енергетики та обережно прибирайте уламки.

Розбите дзеркало. Фото: Pexels

Крім того, в розбите дзеркало ні в якому разі не можна дивитись. Згідно з прикметами, життя людини може зруйнуватись, якщо вона побачить своє відображення в розбитих шматочках. Викинути дзеркало потрібно якомога далі від свого будинку.

Важливо не прибирати уламки мовчки. Для того, щоб захистити себе від небезпеки необхідно вимовити фразу: "Куди осколки — туди й нещастя піде. А мене біда не торкнеться".

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