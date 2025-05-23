Імена жінок-невдах — їм завжди не щастить по життю

Дівчина на вулиці. Фото: Pexels

Кожне ім'я несе в собі закодований сенс. Деякі з них прирікають власниць на удачу, а інші — на нещастя. Є кілька жіночих імен, власницям яких завжди все важко вдається в житті. Іноді здається, що доля геть від них відвертається.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Жінки з якими іменами приречені на невдачі

Валерія

Жінки з цим іменем дуже м'які та завжди поступаються. Вони віддають всі вдалі для себе можливості іншим. Власниці цього імені не мають внутрішнього стрижня та рідко коли можуть відстояти свої права.

Аріна

Найбільша проблема жінок із цим ім'ям — зацикленість на партнері. Вони втрачають через кохання голову та не бачать більше нічого в житті. Відтак Аріни упускають всі шанси, які підкидає доля. Власниці цього імені майже завжди невдахи, бо не залишають собі сил досягати якихось висот в кар'єрі.

Гарна дівчина. Фото: Pexels

Заріна

Жінки з цим іменем не відчувають правильного моменту та діють не тоді, коли потрібно. Досягнути висот не виходить й через те, що Заріни часто обирають собі ролі другого плану. Вони припускаються фатальних помилок, які руйнують все.

Уляна

Власниці цього імені часто прагнуть отримати все й одразу. Саме через це Уляни часто опиняються в програші. Ці жінки хочуть бути кращими за всіх й для них залишатися не при справах боляче і прикро.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, жінки з якими іменами завжди обирають не тих чоловіків. Їм не щастить у коханні.

Також ми розповідали про те, які жіночі імена пов'язують з багатством. Гроші завжди течуть до них рікою.