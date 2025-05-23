Имена женщин-неудачниц — им всегда не везет по жизни

Девушка на улице. Фото: Pexels

Каждое имя несет в себе закодированный смысл. Некоторые из них обрекают обладательниц на удачу, а другие — на несчастье. Есть несколько женских имен, обладательницам которых всегда все тяжело удается по жизни. Иногда кажется, что судьба напрочь от них отворачивается.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Женщины с какими именами обречены на неудачи

Валерия

Женщины с этим именем очень мягкие и всегда уступают. Они отдают все удачные для себя возможности другим. Обладательницы этого имени не имеют внутреннего стержня и редко когда могут отстоять свои права.

Арина

Самая большая проблема женщин с этим именем — зацикленность на партнере. Они теряют из-за любви голову и не видят больше ничего в жизни. Поэтому Арины упускают все шансы, которые подбрасывает судьба. Обладательницы этого имени почти всегда неудачницы, потому что не оставляют себе сил достигать каких-то высот в карьере.

Красивая девушка. Фото: Pexels

Зарина

Женщины с этим именем не чувствуют правильного момента и действуют не тогда, когда нужно. Достичь высот не получается и потому, что Зарины часто выбирают себе роли второго плана. Они допускают роковые ошибки, которые разрушают все.

Ульяна

Обладательницы этого имени часто стремятся получить все и сразу. Именно поэтому Ульяны часто оказываются в проигрыше. Эти женщины хотят быть лучше всех и для них оставаться не у дел больно и обидно.

Напомним, ранее мы писали о том, женщины с какими именами всегда выбирают не тех мужчин. Им не везет в любви.

Также мы рассказывали о том, какие женские имена связывают с богатством. Деньги всегда текут к ним рекой.