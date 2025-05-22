Ви нічого не досягнете, поки говорите ці фрази — заважають розвиватись

Жінка з текою в руках. Фото: Pexels

Наші слова — це не просто фрази. Вони можуть притягувати в життя невдачу та блокувати успіх. Виходить, що іноді, регулярно повторюючи собі якісь фрази, ми забираємо в себе можливість зростати як фінансово, так і як особистість.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Фрази, які блокують зростання

"Я не можу собі це дозволити"

Це не просто опис ситуації, а команда мозку про зупинку розвитку. Якщо ви говорите про те, що не можете чогось, мозок буде шукати підтвердження, а не способи змінити це. Таке мислення — це про заборони та заниження власних потреб. Для успіху необхідно мислити можливостями. В такому випадку у вашому житті будуть з'являтись все нові сценарії, що допоможуть добитись більшого.

Дівчина посміхається. Фото: Pexels

"Зараз не на часі"

Ця фраза — про уникнення важливих для речей. Таке мислення відкладає вашу реалізацію та знецінює право на пріоритет своїх бажань. В цьому випадку ваш мозок чує "ні" та починає шукати обмеження. Зрештою це призводить до тунельного сприйняття часу, коли "потім" стає вічним. Все важливе у підсумку просто здається непосильним.

"У мене немає сил"

Найчастіше ця фраза свідчить не просто про втому, а про безсилля через те, що життя не таке, якого б ви хотіли. Коли людина говорить про те, що не зможе потягнути це, вона блокує доступ до енергії, яку можна було б отримати в контакті з власним інтересом, підтримкою та сенсом. Таке мислення вибиває з колії ще до початку нашого шляху.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які фрази не говорять успішні люди. Вони притаманні лише невдахам.

Також ми розповідали про те, які важливі речі необхідно зрозуміти до 40 років. Саме вони є маркером успіху.