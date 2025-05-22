Вы ничего не добьетесь, пока говорите эти фразы — мешают развиваться

Женщина с папкой в руках. Фото: Pexels

Наши слова — это не просто фразы. Они могут притягивать в жизнь неудачу и блокировать успех. Выходит, что иногда, регулярно повторяя себе какие-то фразы, мы забираем в себя возможность расти как финансово, так и как личность.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Фразы, которые блокируют рост

"Я не могу себе это позволить"

Это не просто описание ситуации, а команда мозга об остановке развития. Если вы говорите о том, что не можете чего-то, мозг будет искать подтверждение, а не способы изменить это. Такое мышление — о запретах и занижении собственных потребностей. Для успеха необходимо мыслить возможностями. В таком случае в вашей жизни будут появляться все новые сценарии, которые помогут добиться большего.

Девушка улыбается. Фото: Pexels

"Сейчас не ко времени"

Эта фраза — об избегании важных для вещей. Такое мышление откладывает вашу реализацию и обесценивает право на приоритет своих желаний. В этом случае ваш мозг слышит "нет" и начинает искать ограничения. В конце концов это приводит к туннельному восприятию времени, когда "потом" становится вечным. Все важное в итоге просто кажется непосильным.

"У меня нет сил"

Чаще всего эта фраза свидетельствует не просто об усталости, а о бессилии из-за того, что жизнь не такая, какой бы вы хотели. Когда человек говорит о том, что не сможет потянуть это, он блокирует доступ к энергии, которую можно было бы получить в контакте с собственным интересом, поддержкой и смыслом. Такое мышление выбивает из колеи еще до начала нашего пути.

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы не говорят успешные люди. Они присущи только неудачникам.

Также мы рассказывали о том, какие важные вещи необходимо понять до 40 лет. Именно они являются маркером успеха.