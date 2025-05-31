Что сказать, когда разбилось зеркало — эти слова спасут вашу судьбу

Чтобы не навлечь беду — что сказать, когда разбилось зеркало
Разбитое зеркало в доме — это плохая примета, которая может навлечь беду и несчастье аж на семь последующих лет. Однако предотвратить это все же можно. Стоит только знать, что делать и говорить, чтобы защитить себя.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Что делать, когда разбилось зеркало
Человек может защититься от негативных последствий, если разбилось зеркало. Для этого необходимо убрать осколки как можно скорее. Обязательно собирайте остатки зеркала с помощью веника и совка.
Брать разбитые частицы руками нельзя. Именно такое прикосновение может стать причиной того, что в вашу жизнь ворвутся несчастья. Защитите себя от негативной энергетики и осторожно убирайте осколки.
Кроме того, в разбитое зеркало ни в коем случае нельзя смотреть. Согласно приметам, жизнь человека может разрушиться, если он увидит свое отражение в разбитых кусочках. Выбросить зеркало нужно как можно дальше от своего дома.
Важно не убирать осколки молча. Для того, чтобы оградить себя от опасности необходимо произнести фразу: "Куда осколки — туда и несчастье пойдет. А меня беда не коснется".
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