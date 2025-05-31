Что сказать, когда разбилось зеркало — эти слова спасут вашу судьбу

Девушка смотрит в разбитое зеркало. Фото: Freepik

Разбитое зеркало в доме — это плохая примета, которая может навлечь беду и несчастье аж на семь последующих лет. Однако предотвратить это все же можно. Стоит только знать, что делать и говорить, чтобы защитить себя.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что делать, когда разбилось зеркало

Человек может защититься от негативных последствий, если разбилось зеркало. Для этого необходимо убрать осколки как можно скорее. Обязательно собирайте остатки зеркала с помощью веника и совка.

Брать разбитые частицы руками нельзя. Именно такое прикосновение может стать причиной того, что в вашу жизнь ворвутся несчастья. Защитите себя от негативной энергетики и осторожно убирайте осколки.

Разбитое зеркало. Фото: Pexels

Кроме того, в разбитое зеркало ни в коем случае нельзя смотреть. Согласно приметам, жизнь человека может разрушиться, если он увидит свое отражение в разбитых кусочках. Выбросить зеркало нужно как можно дальше от своего дома.

Важно не убирать осколки молча. Для того, чтобы оградить себя от опасности необходимо произнести фразу: "Куда осколки — туда и несчастье пойдет. А меня беда не коснется".

Напомним, ранее мы писали о том, какие фразы притягивают неудачи. Из-за этих слов не удастся достичь успеха.

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