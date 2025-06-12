Знайти волосся в тарілці з їжею — хороша чи погана прикмета

Дівчина тримає тарілку в руках. Фото: Freepik

Волосся вважається символом життєвої енергії людини, однак коли воно опиняється в тарілці, здається, що це не може віщувати нічого приємного. Що ж насправді означає така прикмета?

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що означає знайти волосся в тарілці

Вважається, що волосся в тарілці з їжею може свідчити про приємні зміни в житті. Чекайте на раптові сюрпризи та щасливі події. Крім того, така знахідка може віщувати добру звістку чи прихід дорогого гостя.

Однак в окремих випадках ця прикмета може сигналізувати про погані події. Наприклад, якщо ви знайшли не своє волосся, це може означати, що вас спіткають труднощі. Також це може свідчити про можливу заздрість людей.

Дівчина їсть. Фото: Freepik

Якщо ж знайдена волосина опинилась вже в роті — це сигнал про надмірну балакучість. Варто перестати пліткувати та добре обдумувати свої слова. Запальність у висловлюваннях і любов до обговорення інших може призвести до конфліктів та напруженості.

Має значення й колір волосся. Темний — до пастки від недоброзичливців, а світлий — до налагодження стосунків з навколишніми. Руда волосина віщує зміни, а сива може говорити про раптову радість.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робити, коли розбилось дзеркало. Ця прикмета може накликати біду.

Також ми розповідали про те, які люди можуть вкрасти вашу вдачу. Вони легко наврочують, тож краще припинити спілкування.