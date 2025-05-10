Як зрозуміти, що людина може наврочити — неочевидні ознаки

Дівчата сидять на лавці. Фото: Freepik

Деякі люди можуть наврочити та навіть вкрасти удачу. Навіть найвідчайдушніші скептики рано чи пізно починають вірити в це. Зрозуміти, що людина на таке здатна, можна. Для цього варто звернути увагу на її поведінку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

Як зрозуміти, що людина може наврочити

Зробити приріст можуть не тільки чаклуни чи маги. Це під силу навіть звичайним людям, які мають не дуже позитивну енергетику. Наврочити може навіть подруга. Народні прикмети говорять про те, що на приріст може вказувати безпричинне позіхання, тривога та відсутність енергії й сил для роботи.

Наврочити можуть люди, які мають важку енергетику. Зазвичай, вони не мають багато друзів та не схильні до спілкування з іншими. Часто буває складно витримати погляд таких людей. Відтак, люди намагаються не дивитись їм в очі.

Погані стосунки між подругами. Фото: Freepik

Вважається, що зробити приріст можуть ті, хто не скупиться на похвалу. Такі люди щедро розкидаються компліментами. Однак зазвичай така похвала нещира та більше нагадує лестощі. Наврочити також можуть заздрісні люди, у яких в житті все не ладиться.

Зрозуміти, що щось не так, можна одразу після спілкування. Може з'являтися позіхання, хвилювання чи слабкість, а також сильне бажання заснути. Захистити від негативного впливу можуть народні ритуали, наприклад, червона нитка на зап'ясті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати чоловіка-невдаху. Поруч з ним не буде щасливою жодна жінка.

Також ми розповідали про те, яка звичка ладна будь-кого перетворити на невдаху. Через це вам буде важко досягнути успіху.