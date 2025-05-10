Как понять, что человек может сглазить — неочевидные признаки

Девушки сидят на скамейке. Фото: Freepik

Некоторые люди могут сглазить и даже украсть удачу. Даже самые отчаянные скептики рано или поздно начинают верить в это. Понять, что человек на такое способен, можно. Для этого стоит обратить внимание на его поведение.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Как понять, что человек может сглазить

Сделать прирост могут не только колдуны или маги. Это под силу даже обычным людям, которые имеют не очень положительную энергетику. Сглазить может даже подруга. Народные приметы говорят о том, что на прирост может указывать беспричинная зевота, тревога и отсутствие энергии и сил для работы.

Сглазить могут люди, которые имеют тяжелую энергетику. Обычно, они не имеют много друзей и не склонны к общению с другими. Часто бывает сложно выдержать взгляд таких людей. Поэтому, люди стараются не смотреть им в глаза.

Плохие отношения между подругами. Фото: Freepik

Считается, что сделать прирост могут те, кто не скупится на похвалу. Такие люди щедро разбрасываются комплиментами. Однако, как правило, такая похвала неискренняя и больше напоминает лесть. Сглазить также могут завистливые люди, у которых в жизни все не ладится.

Понять, что что-то не так, можно сразу после общения. Может появляться зевота, волнение или слабость, а также сильное желание заснуть. Защитить от негативного влияния могут народные ритуалы, например, красная нить на запястье.

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