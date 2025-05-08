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Псують жінкам життя — як розпізнати чоловіка-невдаху

8 травня 2025 12:30
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор
Ознаки чоловіка-невдахи — тікайте, якщо ваш партнер такий
Жінка поруч з чоловіком-невдахою. Фото: Freepik
Ольга Верес - Редактор
Ольга Верес
Редактор

Чоловік-невдаха ладен зіпсувати життя жінці, яка перебуває у стосунках з ним. Розпізнати такого хлопця можна ще на початку відносин, варто тільки звернути увагу на його поведінку. Є кілька ознак, які вкажуть на те, що поруч з вами невдаха.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Як визначити чоловіка-невдаху

Скаржиться на життя

Чи не головна ознака невдахи — скарги на життя. Якщо ваш чоловік часто говорить про те, що все не так й всі не такі, він нічого не досягне у цьому житті. Успіху добиваються ті, хто аналізує власні помилки, а не звинувачує у своїх невдачах інших.

Не вкладається у вас

Йдеться і про увагу, і про фінансові вкладення. Успішний чоловік завжди прагне дати більше своїй коханій. Невдаха ж навпаки — ігнорує бажання партнерки та не готовий витрачати на неї гроші, радувати подарунками й влаштовувати сюрпризи.

Як визначити чоловіка-невдаху
Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Не виконує обіцянки

Чоловіки-невдахи ніколи не дотримують слова. Вони багато обіцяють, але нічого з цього не виконують. Жінка має розуміти, що нічого хорошого в таких стосунках не буде. Партнер повинен підкорювати вчинками, а не словами.

Він принижує вас

Приниження жінки вказує на те, що чоловік намагається здаватись кращим на її тлі. Так роблять тільки чоловіки-невдахи. Такі токсичні стосунки приречені на нещастя, тож не варто триматись за них.

Як визначити чоловіка-невдаху
Погані стосунки між жінкою та чоловіком. Фото: Freepik

Він вас контролює

Саме невпевнені в собі чоловіки намагаються все тримати під контролем. Такі партнери постійно питають про те, де ви, з ким і чим займаєтесь. Чоловік-невдаха буде перевіряти ваш телефон чи навіть стежити за вами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати жадібного чоловіка. Кілька ознак вкажуть на це на початку стосунків.

Також ми розповідали про те, як говорити про проблеми у стосунках з чоловіком, який перебуває на фронті.

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