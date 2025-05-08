Ознаки чоловіка-невдахи — тікайте, якщо ваш партнер такий

Жінка поруч з чоловіком-невдахою. Фото: Freepik

Чоловік-невдаха ладен зіпсувати життя жінці, яка перебуває у стосунках з ним. Розпізнати такого хлопця можна ще на початку відносин, варто тільки звернути увагу на його поведінку. Є кілька ознак, які вкажуть на те, що поруч з вами невдаха.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Скаржиться на життя

Чи не головна ознака невдахи — скарги на життя. Якщо ваш чоловік часто говорить про те, що все не так й всі не такі, він нічого не досягне у цьому житті. Успіху добиваються ті, хто аналізує власні помилки, а не звинувачує у своїх невдачах інших.

Не вкладається у вас

Йдеться і про увагу, і про фінансові вкладення. Успішний чоловік завжди прагне дати більше своїй коханій. Невдаха ж навпаки — ігнорує бажання партнерки та не готовий витрачати на неї гроші, радувати подарунками й влаштовувати сюрпризи.

Жінка та чоловік. Фото: Freepik

Не виконує обіцянки

Чоловіки-невдахи ніколи не дотримують слова. Вони багато обіцяють, але нічого з цього не виконують. Жінка має розуміти, що нічого хорошого в таких стосунках не буде. Партнер повинен підкорювати вчинками, а не словами.

Він принижує вас

Приниження жінки вказує на те, що чоловік намагається здаватись кращим на її тлі. Так роблять тільки чоловіки-невдахи. Такі токсичні стосунки приречені на нещастя, тож не варто триматись за них.

Погані стосунки між жінкою та чоловіком. Фото: Freepik

Він вас контролює

Саме невпевнені в собі чоловіки намагаються все тримати під контролем. Такі партнери постійно питають про те, де ви, з ким і чим займаєтесь. Чоловік-невдаха буде перевіряти ваш телефон чи навіть стежити за вами.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як розпізнати жадібного чоловіка. Кілька ознак вкажуть на це на початку стосунків.

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