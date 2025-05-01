Як визначити жадібного чоловіка — кілька неочевидних ознак

Чоловік тримає в руках гроші. Фото: Freepik

Будувати стосунки зі скнарою мало хто хоче. І справа тут не у меркантильності. З жадібною людиною важко буде рухатись вперед та пробувати щось нове. Визначити, чи чоловік щедрий, чи навпаки, можна легко. Варто лише знати, як зазвичай поводяться такі люди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Ніколи не залишає чайових

Зрозуміти, що чоловік жадібний, можна по його відношенню до інших. Зокрема, якщо він ніколи не залишає чайових, варто придивитись. Якщо партнеру важливо зекономити 10-15% від суми рахунку, це може свідчити про те, що він скнара.

Ходить в гості з порожніми руками

Якщо чоловік вважає нормальним прийти до жінки на вечерю без квітів чи пляшки вина, це може бути тривожним дзвіночком. Це стосується й того, коли ви йдете в гості до рідних чи друзів. Щедра людина завжди готова робити приємні сюрпризи та радувати важливих їй людей.

Жадібний чоловік. Фото: Freepik

Вимагає звітувати за витрачені кошти

Жадібний чоловік буде прагнути контролювати ваші витрати. Він вважає, що краще знає, куди витратити кошти, а де потрібно зекономити. Така поведінка свідчить про те, що для нього болісно розставатись з кожною копійкою і ситуацію з часом буде тільки гіршати.

Він переконує, що щастя не в грошах

Дійсно, самі по собі гроші щастя нікому не принесуть. Однак важко посперечатись з тим, що кошти прямо впливають на якість життя. Жадібні чоловіки зазвичай прагнуть маніпулювати бажаннями жінок та переконують їх у тому, що покупка нової сукні чи косметики не принесе їм щастя.

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