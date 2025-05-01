Как определить жадного мужчину — несколько неочевидных признаков

Мужчина держит в руках деньги. Фото: Freepik

Строить отношения со скрягой мало кто хочет. И дело здесь не в меркантильности. С жадным человеком трудно будет двигаться вперед и пробовать что-то новое. Определить, щедрый человек или наоборот, можно легко. Стоит только знать, как обычно ведут себя такие люди.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Никогда не оставляет чаевых

Понять, что мужчина жадный, можно по его отношению к другим. В частности, если он никогда не оставляет чаевых, стоит присмотреться. Если партнеру важно сэкономить 10-15% от суммы счета, это может свидетельствовать о том, что он скряга.

Ходит в гости с пустыми руками

Если мужчина считает нормальным прийти к женщине на ужин без цветов или бутылки вина, это может быть тревожным звоночком. Это касается и того, когда вы идете в гости к родным или друзьям. Щедрый человек всегда готов делать приятные сюрпризы и радовать важных ему людей.

Жадный человек. Фото: Freepik

Требует отчитываться за потраченные средства

Жадный человек будет стремиться контролировать ваши расходы. Он считает, что лучше знает, куда потратить средства, а где нужно сэкономить. Такое поведение свидетельствует о том, что для него болезненно расставаться с каждой копейкой и ситуация со временем будет только ухудшаться.

Он убеждает, что счастье не в деньгах

Действительно, сами по себе деньги счастья никому не принесут. Однако трудно поспорить с тем, что средства прямо влияют на качество жизни. Жадные мужчины обычно стремятся манипулировать желаниями женщин и убеждают их в том, что покупка нового платья или косметики не принесет им счастья.

Напомним, ранее мы писали о том, какие привычки могут сделать людей богатыми. Их стоит начать делать с детства.

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