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Главная Психология Волосы в тарелке — что означает эта примета

Волосы в тарелке — что означает эта примета

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Дата публикации 12 июня 2025 06:55
Найти волосы в тарелке с едой — хорошая или плохая примета
Девушка держит тарелку в руках. Фото: Freepik
Ключові моменти Что означает найти волосы в тарелке

Волосы считаются символом жизненной энергии человека, однако когда они оказываются в тарелке, кажется, что это не может предвещать ничего приятного. Что же на самом деле означает такая примета?

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что означает найти волосы в тарелке

Считается, что волосы в тарелке с едой могут свидетельствовать о приятных изменениях в жизни. Ждите внезапных сюрпризов и счастливых событий. Кроме того, такая находка может предвещать добрую весть или приход дорогого гостя.

Однако в отдельных случаях эта примета может сигнализировать о плохих событиях. Например, если вы нашли не свои волосы, это может означать, что вас постигнут трудности. Также это может свидетельствовать о возможной зависти людей.

Що означає знайти волосся в тарілці
Девушка ест. Фото: Freepik

Если же найденный волос оказался уже во рту — это сигнал о чрезмерной болтливости. Стоит перестать сплетничать и хорошо обдумывать свои слова. Вспыльчивость в высказываниях и любовь к обсуждению других может привести к конфликтам и напряженности.

Имеет значение и цвет волос. Темный — к ловушке от недоброжелателей, а светлый — к налаживанию отношений с окружающими. Рыжий волос предвещает перемены, а седой может говорить о внезапной радости.

Напомним, ранее мы писали о том, что делать, когда разбилось зеркало. Эта примета может навлечь беду.

Также мы рассказывали о том, какие люди могут украсть вашу удачу. Они легко сглазят, поэтому лучше прекратить общение.

приметы психология изменения волосы интересные факты
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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