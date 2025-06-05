Що не можна робити, коли виходите з дому — це накличе на вас нещастя

Дівчина виходить з будинку. Фото: Freepik

При виході з дому варто пам'ятати про деякі прикмети. Це допоможе вберегти себе від негараздів та невдач.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Що не можна робити під час виходу з дому

Коли ви виходите з дому, не можна дивитися в дзеркало. Вважається, що через це можна забути щось важливе та втратите удачу.

Також не можна повертатись у будинок, якщо ви щось забули. Після цього ваша подорож може бути невдалою або небезпечною. Якщо ж без цього не обійтися, треба подивитися в дзеркало та посміхнутися, аби зняти негатив.

Дівчина з валізою. Фото: Freepik

Не говоріть рідним, які живуть з вами, коли повернетесь. Це може призвести до того, що все піде не по плану й ви сильно запізнитесь.

Аби не стати жертвою нещасть в дорозі не можна проходити під сходами чи наступати на тріщини на асфальті. Також не варто сідати на валізу чи сумку перед від'їздом. Це може призвести до того, що ви будете довго чекати свій транспорт або втратите багаж.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що сказати, коли розбилось дзеркало. Це допоможе не накликати біду.

Також ми розповідали про те, які слова притягують невдачу. Ці фрази краще ніколи не говорити.