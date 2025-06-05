Что нельзя делать, когда выходите из дома — это навлечет на вас несчастье

Девушка выходит из дома. Фото: Freepik

При выходе из дома стоит помнить о некоторых приметах. Это поможет уберечь себя от невзгод и неудач.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что нельзя делать во время выхода из дома

Когда вы выходите из дома, нельзя смотреть в зеркало. Считается, что из-за этого можно забыть что-то важное и потеряете удачу.

Также нельзя возвращаться в дом, если вы что-то забыли. После этого ваше путешествие может быть неудачным или опасным. Если же без этого не обойтись, надо посмотреть в зеркало и улыбнуться, чтобы снять негатив.

Девушка с чемоданом. Фото: Freepik

Не говорите родным, которые живут с вами, когда вернетесь. Это может привести к тому, что все пойдет не по плану и вы сильно опоздаете.

Чтобы не стать жертвой несчастий в дороге нельзя проходить под лестницей или наступать на трещины на асфальте. Также не стоит садиться на чемодан или сумку перед отъездом. Это может привести к тому, что вы будете долго ждать свой транспорт или потеряете багаж.

Напомним, ранее мы писали о том, что сказать, когда разбилось зеркало. Это поможет не накликать беду.

Также мы рассказывали о том, какие слова притягивают неудачу. Эти фразы лучше никогда не говорить.