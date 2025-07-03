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Главная Психология Будет беда — где ни в коем случае нельзя держать ключи от дома

Будет беда — где ни в коем случае нельзя держать ключи от дома

Ua ru
Дата публикации 3 июля 2025 06:33
Куда лучше не класть ключи от дома — это навлечет на вас беду и невзгоды
Ключи от дома. Фото: Freepik
Ключові моменти Где хранить ключи от дома

Существует много примет, которые помогают предотвращать несчастья и избежать неприятностей. Одна из них касается ключей от дома. Важно знать, куда их можно класть, а какие места лучше обходить стороной.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Где хранить ключи от дома

Ключи от дома — это не просто вещь, а символ новых открытых возможностей. Стоит относиться к ним с уважением. Чаще всего мы кладем ключи на тумбочку в прихожей или вообще на стол на кухне. Однако тарологи считают, что из-за этого удачи в доме не будет, поэтому так лучше не делать.

Хуже всего ставить ключи на нижней полке или там, где вы храните обувь. Так они впитают в себя негативную энергию. Не стоит и хаотично бросать их куда-нибудь.

Де найкраще тримати ключі
Ключ от дома. Фото: Freepik

Есть три наиболее подходящих места для того, чтобы держать там ключи:

  • ключница — это идеальное место, ведь оно напрямую предназначено для ключей и обеспечит порядок;
  • живые цветы — ключи рядом с ними заряжаются энергией достатка и любви;
  • крючки у порога — это также неплохое место с положительной энергетикой, но важно, чтобы они не висели слишком низко.

Ключи стоит держать там, где их ничего не будет пачкать и наполнять плохой энергетикой. Ведь эта небольшая вещь много в себя вбирает и отдает хозяину.

Напомним, ранее мы писали о том, что сказать, когда разбилось зеркало — это предотвратит беду.

Также мы рассказывали о том, что ни за что нельзя делать при выходе из дома — это плохая примета.

приметы психология советы интересные факты ключи
Ольга Верес - Редактор
Автор:
Ольга Верес
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