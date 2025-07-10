Де не можна вішати годинник в домі — забудьте про ці місця, якщо не хочете нещасть

Червоний годинник. Фото: Freepik

Годинник є чи не в кожному будинку. Інколи він слугує просто прикрасою інтер'єру або ж стає незамінним помічником, що завжди під рукою. Однак мало хто знає, де краще ставити годинник, аби не накликати на себе нещастя.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Вітальня або кабінет

Найкращим місцем для годинника будуть саме ці кімнати. Вони наповнені сильною енергією, яка буде вас мотивувати. Годинник у вітальні чи кабінеті підсилить вашу вдачу та допоможе досягати поставлених цілей.

Годинник. Фото: Freepik

Їдальня чи кухня

Не варто ставити годинник в цих кімнатах. По-перше, їдальня — це зона багатства, тому краще тут ставити речі, що притягують гроші, наприклад, скарбнички. По-друге, такі кімнати — це місця для спілкування й теплих розмов, де вас нічого не повинно відволікати.

Темне приміщення

У жодному разі не розміщуйте годинник в тихій та темній кімнаті. Він буде притягувати негатив та посилить його. Через це у вашому житті постійно будуть біди й негаразди. Годинник — це такий собі магніт, який вбирає в себе те, чим він оточений.

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