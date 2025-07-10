Де не можна вішати годинник в домі — забудьте про ці місця, якщо не хочете нещасть

Куди не варто вішати годинник в будинку — притягнете негатив
Годинник є чи не в кожному будинку. Інколи він слугує просто прикрасою інтер'єру або ж стає незамінним помічником, що завжди під рукою. Однак мало хто знає, де краще ставити годинник, аби не накликати на себе нещастя.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Найкращі та найгірші місця для годинника в домі
Вітальня або кабінет
Найкращим місцем для годинника будуть саме ці кімнати. Вони наповнені сильною енергією, яка буде вас мотивувати. Годинник у вітальні чи кабінеті підсилить вашу вдачу та допоможе досягати поставлених цілей.
Їдальня чи кухня
Не варто ставити годинник в цих кімнатах. По-перше, їдальня — це зона багатства, тому краще тут ставити речі, що притягують гроші, наприклад, скарбнички. По-друге, такі кімнати — це місця для спілкування й теплих розмов, де вас нічого не повинно відволікати.
Темне приміщення
У жодному разі не розміщуйте годинник в тихій та темній кімнаті. Він буде притягувати негатив та посилить його. Через це у вашому житті постійно будуть біди й негаразди. Годинник — це такий собі магніт, який вбирає в себе те, чим він оточений.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в жодному разі не можна робити, коли ви виходите з дому.
Також ми розповідали про те, де найкраще тримати ключі від будинку.
Читайте Новини.LIVE!