Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Бойові дії в секторі Газа завершені — у ХАМАС виступили із заявою
Головна Гороскоп Люди, які мають ангельську ауру, народжуються у ці три місяці

Люди, які мають ангельську ауру, народжуються у ці три місяці

Ua ru
Дата публікації: 9 жовтня 2025 21:53
Коли народжуються люди з ангельською аурою — нумерологи назвали три місяці
Абстрактний портрет молодої дівчини. Фото: freepik.com

Ви коли-небудь зустрічали людину, поруч із якою стає спокійно й тепло — ніби вас огортає світло? Такі люди випромінюють особливу енергію добра, підтримки й гармонії. Нумерологи кажуть, що це не випадковість: народжені у певні місяці несуть у собі ангельську ауру. І хоч їхнє світло не завжди помітне, їхня душа ніби налаштована на вищі вібрації, тому вони природно відчувають енергію Всесвіту, співпереживають іншим і здатні зцілювати словом чи дотиком.

Новини.LIVE з посиланням на Parade розповідає, коли народжуються душі з ангельською аурою, які випромінюють любов і гармонію.

Реклама
Читайте також:

Три місяці, у які народжуються люди з ангельською аурою

Такі обрані долею не завжди усвідомлюють свою силу, але саме вони стають джерелом натхнення для світу. Їхня присутність дарує спокій, віру і відчуття, що поруч є щось вище, справжнє й світле. У них живе частинка небесної енергії, яка здатна змінювати життя інших.

Лютий

Народжені у лютому мають потужний зв'язок із Всесвітом. Водолії — мислителі, які бачать ширше, ніж більшість, а Риби — чутливі, інтуїтивні й надзвичайно співчутливі. Вони відчувають біль інших, ніби власний, і часто прагнуть зцілити світ — словом, порадою чи добрим ділом. Їхня місія — нести мудрість, гармонію й допомогу тим, хто загубився у хаосі життя. Такі люди ніби народжені для того, щоб підтримувати інших і нагадувати: добро — це сила, яка справді змінює світ.

 

Три місяці, у які народжуються люди з ангельською аурою
Портрет молодої дівчини. Фото: freepik.com
Липень

Ті, хто народився у липні, чутливі, щирі та мають сердечну енергію. Раки глибоко емоційні, здатні співпереживати навіть мовчки, а Леви — випромінюють тепло, щедрість і світло. Вони віддають любов без очікувань, захищають своїх близьких і надихають інших на добрі вчинки. Навіть незнайомцям вони дарують підтримку — словом, усмішкою чи просто присутністю. Їхнє серце — наче маяк, що веде до спокою і надії.

Вересень

Народжені у вересні — це люди, які мають вроджене відчуття служіння іншим. Діви уважні, мудрі, схильні до зцілення, а Терези прагнуть миру, справедливості й гармонії. Вони уникають конфліктів і завжди шукають рішення, яке принесе користь усім. Такі люди готові пожертвувати власним часом заради добра інших, адже їхня місія — творити баланс і спокій. Їхня аура — м'яке світло турботи, яке зігріває навіть тих, хто цього не очікує.

Також пропонуємо інші цікаві статті з нумерології

Коли народжуються люди, які мають особливий захист янголів.

Яке ваше кармічне число та які уроки життя приготувала вам доля.

У які дати народжуються люди з даром цілителя.

Коли народжуються люди, з гострою інтуїцією.

У які дати народжуються природжені керівники та впевнені у собі лідери.

Астрологія знаки Зодіаку місяць нумерологія місяць народження аура
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації