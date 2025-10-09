Когда рождаются люди с ангельской аурой — нумерологи назвали три месяца

Абстрактный портрет молодой девушки. Фото: freepik.com

Вы когда-нибудь встречали человека, рядом с которым становится спокойно и тепло — будто вас окутывает свет? Такие люди излучают особую энергию добра, поддержки и гармонии. Нумерологи говорят, что это не случайность: рожденные в определенные месяцы несут в себе ангельскую ауру. И хотя их свет не всегда заметен, их душа будто настроена на высшие вибрации, поэтому они естественно чувствуют энергию Вселенной, сопереживают другим и способны исцелять словом или прикосновением.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, когда рождаются души с ангельской аурой, которые излучают любовь и гармонию.

Три месяца, в которые рождаются люди с ангельской аурой

Такие избранные судьбой не всегда осознают свою силу, но именно они становятся источником вдохновения для мира. Их присутствие дарит спокойствие, веру и ощущение, что рядом есть что-то высшее, настоящее и светлое. В них живет частичка небесной энергии, которая способна менять жизнь других.

Февраль

Рожденные в феврале имеют мощную связь со Вселенной. Водолеи — мыслители, которые видят шире, чем большинство, а Рыбы — чувствительные, интуитивные и чрезвычайно сочувствующие. Они чувствуют боль других, будто собственную, и часто стремятся исцелить мир — словом, советом или добрым делом. Их миссия — нести мудрость, гармонию и помощь тем, кто потерялся в хаосе жизни. Такие люди будто рождены для того, чтобы поддерживать других и напоминать: добро — это сила, которая действительно меняет мир.

Портрет молодой девушки. Фото: freepik.com

Июль

Те, кто родился в июле, чувствительны, искренни и имеют сердечную энергию. Раки глубоко эмоциональны, способны сопереживать даже молча, а Львы — излучают тепло, щедрость и свет. Они отдают любовь без ожиданий, защищают своих близких и вдохновляют других на добрые поступки. Даже незнакомцам они дарят поддержку — словом, улыбкой или просто присутствием. Их сердце — маяк, ведущий к спокойствию и надежде.

Сентябрь

Рожденные в сентябре — это люди, которые имеют врожденное чувство служения другим. Девы внимательны, мудры, склонны к исцелению, а Весы стремятся к миру, справедливости и гармонии. Они избегают конфликтов и всегда ищут решение, которое принесет пользу всем. Такие люди готовы пожертвовать собственным временем ради добра других, ведь их миссия — творить баланс и спокойствие. Их аура — мягкий свет заботы, который согревает даже тех, кто этого не ожидает.

