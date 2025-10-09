Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Война в Секторе Газа завершена — в ХАМАС выступили с заявлением
Главная Гороскоп Люди, которые имеют ангельскую ауру, рождаются в эти три месяца

Люди, которые имеют ангельскую ауру, рождаются в эти три месяца

Ua ru
Дата публикации 9 октября 2025 21:53
Когда рождаются люди с ангельской аурой — нумерологи назвали три месяца
Абстрактный портрет молодой девушки. Фото: freepik.com

Вы когда-нибудь встречали человека, рядом с которым становится спокойно и тепло — будто вас окутывает свет? Такие люди излучают особую энергию добра, поддержки и гармонии. Нумерологи говорят, что это не случайность: рожденные в определенные месяцы несут в себе ангельскую ауру. И хотя их свет не всегда заметен, их душа будто настроена на высшие вибрации, поэтому они естественно чувствуют энергию Вселенной, сопереживают другим и способны исцелять словом или прикосновением.

Новини.LIVE со ссылкой на Parade рассказывает, когда рождаются души с ангельской аурой, которые излучают любовь и гармонию.

Реклама
Читайте также:

Три месяца, в которые рождаются люди с ангельской аурой

Такие избранные судьбой не всегда осознают свою силу, но именно они становятся источником вдохновения для мира. Их присутствие дарит спокойствие, веру и ощущение, что рядом есть что-то высшее, настоящее и светлое. В них живет частичка небесной энергии, которая способна менять жизнь других.

Февраль

Рожденные в феврале имеют мощную связь со Вселенной. Водолеи — мыслители, которые видят шире, чем большинство, а Рыбы — чувствительные, интуитивные и чрезвычайно сочувствующие. Они чувствуют боль других, будто собственную, и часто стремятся исцелить мир — словом, советом или добрым делом. Их миссия — нести мудрость, гармонию и помощь тем, кто потерялся в хаосе жизни. Такие люди будто рождены для того, чтобы поддерживать других и напоминать: добро — это сила, которая действительно меняет мир.

 

Три месяца, в которые рождаются люди с ангельской аурой
Портрет молодой девушки. Фото: freepik.com
Июль

Те, кто родился в июле, чувствительны, искренни и имеют сердечную энергию. Раки глубоко эмоциональны, способны сопереживать даже молча, а Львы — излучают тепло, щедрость и свет. Они отдают любовь без ожиданий, защищают своих близких и вдохновляют других на добрые поступки. Даже незнакомцам они дарят поддержку — словом, улыбкой или просто присутствием. Их сердце — маяк, ведущий к спокойствию и надежде.

Сентябрь

Рожденные в сентябре — это люди, которые имеют врожденное чувство служения другим. Девы внимательны, мудры, склонны к исцелению, а Весы стремятся к миру, справедливости и гармонии. Они избегают конфликтов и всегда ищут решение, которое принесет пользу всем. Такие люди готовы пожертвовать собственным временем ради добра других, ведь их миссия — творить баланс и спокойствие. Их аура — мягкий свет заботы, который согревает даже тех, кто этого не ожидает.

Также предлагаем другие интересные статьи по нумерологии

Когда рождаются люди, которые имеют особую защиту ангелов.

Какое ваше кармическое число и какие уроки жизни приготовила вам судьба.

В какие даты рождаются люди с даром целителя.

Когда рождаются люди, с острой интуицией.

В какие даты рождаются прирожденные руководители и уверенные в себе лидеры.

Астрология знаки Зодиака месяц нумерология месяц рождения аура
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации