Як визначити тотемну тварину за датою народження — дізнайтесь свою

Дівчина з конем.

В кожної людини є своя тотемна тварина. Це духовний покровитель, який може впливати на характер, поведінку та навіть життєвий шлях. Крім того, така тварина оберігатиме вас. Дізнатися, хто ваш талісман, можна за датою народження. Для початку варто вирахувати особисте число.

Як дізнатись своє особисте число

Аби вирахувати своє особисте число, потрібно додати всі цифри дати народження. Наприклад, в людини, що народилась 23.12.1997 року, буде такий результат: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. Тобто особистим число такої людини буде цифра сім.

Яка ваша тотемна тварина

Особисте число 1 — ведмідь

Люди з цим тотемом дуже мудрі, розважливі та спокійні. Вони можуть дати хорошу пораду та допомогти розв'язати проблему. При цьому такі особистості часто можуть бути лінивими.

Особисте число 2 — слон

Такі люди дуже дбайливі. Це зразкові сім'янини, що проявляють турботу про близьких. Їхня тотемна тварина — слон.

Особисте число 3 — бобер

Особистості, в яких тотемна тварина — бобер, дуже спокійні та неконфліктні. Зазвичай вони працьовиті та надійні, хоча можуть бути дещо замкнутими.

Бобер.

Особисте число 4 — орел

Такі люди дуже впевнені у собі людина та прагнуть незалежності. Саме це й пов'язує їх з тотемною твариною — орлом. Такі особистості мають лідерські якості та високі амбіції.

Особисте число 5 — кінь

Люди, які мають таку тотемну тварину, дуже позитивні, легкі у спілкуванні та добродушні. Це оптимісти, що ніколи не зневірюються й не опускають руки.

Особисте число 6 — бик

Такі люди — це досвідчені керівники, віддані партнери та добрі батьки. Їхня тотемна тварина, бик, повністю відповідає такому характеру.

Бик.

Особисте число 7 — ворона

Ці особистості дуже інтуїтивні. Крім того, їхня тварина-талісман, ворона, символізує творчість. Такі люди схильність до мистецтва та добре розуміють інших.

Особисте число 8 — жаба

Це особистості, яка завжди дбають про свій фінансовий стан. Вони прагнуть бути на висоті. Крім того, люди з такою тотемною твариною дуже піклуються про зовнішність.

Особисте число 9 — собака

Вірність, щедрість та товариськість — головні якості людей з цим тотемом. Ці особистості дуже веселі, цілеспрямовані та готові допомагати іншим.

