Как определить тотемное животное по дате рождения — узнайте свое

Девушка с лошадью. Фото: Pexels

У каждого человека есть свое тотемное животное. Это духовный покровитель, который может влиять на характер, поведение и даже жизненный путь. Кроме того, такое животное будет оберегать вас. Узнать, кто ваш талисман, можно по дате рождения. Для начала стоит вычислить личное число.

Об этом пишет ТСН.

Реклама

Читайте также:

Как узнать свое личное число

Чтобы вычислить свое личное число, нужно добавить все цифры даты рождения. Например, у человека, родившегося 23.12.1997 года, будет такой результат: 2+3+1+2+1+9+9+7=34; 3+4=7. То есть личным число такого человека будет цифра семь.

Какое ваше тотемное животное

Личное число 1 — медведь

Люди с этим тотемом очень мудрые, рассудительные и спокойные. Они могут дать хороший совет и помочь решить проблему. При этом такие личности часто могут быть ленивыми.

Личное число 2 — слон

Такие люди очень заботливы. Это примерные семьянины, проявляющие заботу о близких. Их тотемное животное — слон.

Личное число 3 — бобер

Личности, у которых тотемное животное — бобер, очень спокойные и неконфликтные. Обычно они трудолюбивы и надежны, хотя могут быть несколько замкнутыми.

Бобер. Фото: Pexels

Личное число 4 — орел

Такие люди очень уверенный в себе человек и стремятся к независимости. Именно это и связывает их с тотемным животным — орлом. Такие личности имеют лидерские качества и высокие амбиции.

Личное число 5 — лошадь

Люди, которые имеют такое тотемное животное, очень позитивные, легкие в общении и добродушные. Это оптимисты, которые никогда не отчаиваются и не опускают руки.

Личное число 6 — бык

Такие люди — это опытные руководители, преданные партнеры и добрые родители. Их тотемное животное, бык, полностью соответствует такому характеру.

Бык. Фото: Pexels

Личное число 7 — ворона

Эти личности очень интуитивны. Кроме того, их животное-талисман, ворона, символизирует творчество. Такие люди склонны к искусству и хорошо понимают других.

Личное число 8 — лягушка

Это личности, которые всегда заботятся о своем финансовом состоянии. Они стремятся быть на высоте. Кроме того, люди с таким тотемным животным очень заботятся о внешности.

Личное число 9 — собака

Верность, щедрость и общительность — главные качества людей с этим тотемом. Эти личности очень веселые, целеустремленные и готовы помогать другим.

Напомним, ранее мы писали о том, как подобрать свой камень по дате рождения. Он станет настоящим талисманом.

Также мы рассказывали о том, куда вам стоит вкладывать деньги. Нумерология подскажет, как разбогатеть.