Главная Психология Куда вложить деньги, чтобы иметь больше — подскажет нумерология

Куда вложить деньги, чтобы иметь больше — подскажет нумерология

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2025 18:40
Куда стоит вкладываться, чтобы становиться богаче — нумерология раскроет потенциал
Нумерологический расчет. Фото: Freepik
Ключевые моменты Куда лучше всего вкладывать средства

Иногда бывает так, что человек вроде бы хорошо зарабатывает, пытается во что-то вкладывать средства, но денег все равно всегда не хватает. Казалось бы выгодные дела просто прогорают. Это может быть связано с неправильно выбранной сферой. Определить направление, в котором стоит двигаться, можно по дате рождения. В частности с Матрицы Судьбы удастся понять, какой путь выбрать для реализации своей энергии.

Об этом рассказала нумеролог Елена Барзюк на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Куда лучше всего вкладывать средства

Рожденные 8, 17, 26 числа

Вам стоит вкладывать деньги в новое дело, чтобы разбогатеть. Инвестируйте в бизнес, личный бренд или развитие собственных соцсетей, например. Именно в таком случае поступления будут расти, а каждый новый вклад только будет приумножаться.

Куди краще вкладати гроші за нумерологією
Нумерологический прогноз и деньги. Фото: Freepik

Рожденные 1, 10, 19, 28 числа

Вам стоит вкладываться в свою команду. Важно делегировать обязанности, чтобы привлечь финансовый поток. Вам не обязательно заниматься чем-то самостоятельно для того, чтобы стать богатым человеком. Стоит только правильно наладить процесс. Кроме того, тратьте средства на обучение, самосовершенствование и внешний вид.

Рожденные 9, 18, 27 числа

Такие личности должны помогать другим. Чем больше вы будете это делать, тем больше денег придет в вашу жизнь. Вкладывайтесь в благотворительность и добрые дела. Попробуйте себя в сфере эзотерики или духовник практик: разборы, консультации или прогнозы. Именно духовность притянет к вам деньги.





психология деньги советы финансы нумерология
София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
