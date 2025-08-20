Куди варто вкладатись, аби ставати багатшим — нумерологія розкриє потенціал

Нумерологічний розрахунок. Фото: Freepik

Інколи буває так, що людина начеб то гарно заробляє, намагається у щось вкладати кошти, але грошей все одно завжди бракує. Здавалося б вигідні справи просто прогорають. Це може бути пов'язано з неправильно обраною сферою. Визначити напрямок, в якому варто рухатись, можна за датою народження. Зокрема з Матриці Долі вдасться зрозуміти, який шлях обрати для реалізації своєї енергії.

Про це розповіла нумеролог Олена Барзюк на своїй сторінці в Instagram.

Куди найкраще вкладати кошти

Народжені 8, 17, 26 числа

Вам варто вкладати гроші у нову справу, аби розбагатіти. Інвестуйте у бізнес, особистий бренд чи розвиток власних соцмереж, наприклад. Саме в такому випадку надходження зростатимуть, а кожен новий вклад лише буде примножуватись.

Нумерологічний прогноз та гроші. Фото: Freepik

Народжені 1, 10, 19, 28 числа

Вам варто вкладатись у свою команду. Важливо делегувати обов'язки, аби притягнути фінансовий потік. Вам не обов'язково займатись чимось самотужки для того, щоб стати багатою людиною. Варто лише правильно наладити процес. Крім того, витрачайте кошти на навчання, самовдосконалення та зовнішній вигляд.

Народжені 9, 18, 27 числа

Такі особистості мають допомагати іншим. Чим більше ви будете це робити, тим більше грошей прийде у ваше життя. Вкладайтесь у благодійність та добрі справи. Спробуйте себе у сфері езотерики чи духовник практик: розбори, консультації чи прогнози. Саме духовність притягне до вас гроші.

