Як обрати камінь-талісман за датою народження — захищатиме вас від бід

Камінь може стати справжнім оберегом для людини. Нумерологи зазначають, що підібрати його можна за датою народження. В такому випадку це буде найнадійніший талісман, який притягатиме удачу й щастя.

Який камінь вам підходить найбільше

Аби зрозуміти, який камінь підходить вам найбільше, потрібно зробити нескладний нумерологічний розрахунок. Необхідно додати всі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народились 6 серпня 1999 року, то результат буде такий: 6+8+1+9+9+9=42. Далі спростіть двозначне число: 4+2=6. Це і буде ваша щаслива цифра.

Число 1

Такі люди мають сильний рішучий характер. Найкращим варіантом для вас буде діамант.

Число 2

Таким людям потрібно захиститися від негативної енергетики та подолати свій гнів. Для цього найкраще носити перли.

Число 3

Вас буде оберігати гагат. Саме такий камінь принесе сімейне щастя й гармонію в життя в людини.

Число 4

Оберіть для себе сапфір. Цей камінь допоможе вам вберегтися від неприємностей та позбутись негативної енергетики.

Число 5

Малахіт допоможе вам привернути удачу. До того ж такий камінь захистить вас від зайвих фінансових втрат.

Число 6

Найкраще вам підходить гірський кришталь. Такий камінь приверне щастя й убереже від невдач.

Число 7

Для вас справжнім амулетом буде бурштин. Носіть прикраси з ним, якщо хочете вберегтися від ворогів.

Число 8

Якщо удача від вас відвернулась, допоможе топаз. Цей камінь — справжній талісман для вас.

Число 9

Аметист допоможе вам відрізнити правду від брехні. Такий оберіг відкриє вам очі на світ.

