Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиFashionШтабПсихологіяАвтоВійнаГороскопTravelАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняЛайфстайлБоксПсихологія1Здоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Психологія Камінь-талісман — як підібрати його за датою народження

Камінь-талісман — як підібрати його за датою народження

Ua ru
Дата публікації: 19 серпня 2025 18:40
Як обрати камінь-талісман за датою народження — захищатиме вас від бід
Дівчина тримає камінь в руках. Фото: Pexels
Ключові моменти Який камінь вам підходить найбільше

Камінь може стати справжнім оберегом для людини. Нумерологи зазначають, що підібрати його можна за датою народження. В такому випадку це буде найнадійніший талісман, який притягатиме удачу й щастя.

Про це пише ТСН.

Реклама
Читайте також:

Який камінь вам підходить найбільше

Аби зрозуміти, який камінь підходить вам найбільше, потрібно зробити нескладний нумерологічний розрахунок. Необхідно додати всі числа з дати народження. Наприклад, якщо ви народились 6 серпня 1999 року, то результат буде такий: 6+8+1+9+9+9=42. Далі спростіть двозначне число: 4+2=6. Це і буде ваша щаслива цифра.

Число 1

Такі люди мають сильний рішучий характер. Найкращим варіантом для вас буде діамант.

Число 2

Таким людям потрібно захиститися від негативної енергетики та подолати свій гнів. Для цього найкраще носити перли.

Число 3

Вас буде оберігати гагат. Саме такий камінь принесе сімейне щастя й гармонію в життя в людини.

Як підібрати свій камінь за датою народження
Різне каміння. Фото: Pexels

Число 4

Оберіть для себе сапфір. Цей камінь допоможе вам вберегтися від неприємностей та позбутись негативної енергетики.

Число 5

Малахіт допоможе вам привернути удачу. До того ж такий камінь захистить вас від зайвих фінансових втрат.

Число 6

Найкраще вам підходить гірський кришталь. Такий камінь приверне щастя й убереже від невдач.

Число 7

Для вас справжнім амулетом буде бурштин. Носіть прикраси з ним, якщо хочете вберегтися від ворогів.

Як підібрати свій камінь за датою народження
Красиве каміння. Фото: Pexels

Число 8

Якщо удача від вас відвернулась, допоможе топаз. Цей камінь — справжній талісман для вас.

Число 9

Аметист допоможе вам відрізнити правду від брехні. Такий оберіг відкриє вам очі на світ.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються найбільш привабливі жінки.

Також ми розповідали про те, з якими чоловіками не вдасться побудувати щасливі стосунки.

психологія каміння нумерологія талісман камінь
Софія Ковальчук - Редактор
Автор:
Софія Ковальчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації