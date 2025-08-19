Відео
Головна Психологія Обережно з грішми — нумерологічний прогноз на 19-24 серпня

Обережно з грішми — нумерологічний прогноз на 19-24 серпня

Дата публікації: 19 серпня 2025 06:55
Чекають фінансові сюрпризи — нумерологічний гороскоп на 19-24 серпня
Нумерологічні розрахунки. Фото: Shutterstock
Ключові моменти Нумерологічний прогноз на тиждень

Цього тижня, 19-24 серпня, на декого може чекати матеріальне зростання, а на когось — втрата грошей. Нумерологи наголошують, що все залежить від того, як ви будете ними розпоряджатись.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Нумерологічний прогноз на тиждень

Гроші

Як зазначають нумерологи, цей тиждень пройде під вібрацією чисел 2 і 7, які символізують партнерство й аналіз. Це час для балансу, зокрема з грішми. В цей період можуть спливти старі борги, чекайте на повернення коштів чи затриманих виплат. 

Крім того, з 21 по 23 серпня активізується число 8, тобто з'явиться шанс заробити більше чи отримати вигідну пропозицію. Однак саме тут може бути прихований неприємний сюрприз, тож уважно читайте умови, які вам пропонують. В іншому випадку можуть трапитися фінансові неприємності. Крім того, може бути великий ризик переплат. Цей тиждень більше підходить для фінансового аналізу та переговорів, ніж для великих покупок.

Прогноз з нумерології на 19-27 серпня
Нумерологічний прогноз. Фото: Shutterstock

Стосунки

На початку тижня у стосунках може відчуватися непорозуміння чи різкість. Важливо не ображатись на партнера, а все обговорити. В середині тижня очікуйте на хороші зустрічі, побачення та відверті розмови. Це сприятливий час для сімейності та турботи. При цьому наприкінці тижня, 23-24 серпня, можуть бути непорозуміння через ревнощі. Говоріть з партнером відкрито та м'яко, тоді цей період зміцнить довіру між вами.

Перешкоди

Цей тиждень буде ніби розтягнутим у часі. Справи йтимуть повільніше, ніж хотілося б. У вас може з'явитися бажання різко витратити гроші, щоб утримати баланс. Однак не варто піддаватись цьому. У стосунках буде спокуса перевірити, хто з вас сильніший, але не варто вступати у боротьбу за владу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, в які дати народжуються небезпечні особистості.

Також ми розповідали про те, коли народжуються надзвичайно розумні люди.

