Чекають фінансові сюрпризи — нумерологічний гороскоп на 19-24 серпня

Обережно з грішми — нумерологічний прогноз на 19-24 серпня
Цього тижня, 19-24 серпня, на декого може чекати матеріальне зростання, а на когось — втрата грошей. Нумерологи наголошують, що все залежить від того, як ви будете ними розпоряджатись.
Нумерологічний прогноз на тиждень
Гроші
Як зазначають нумерологи, цей тиждень пройде під вібрацією чисел 2 і 7, які символізують партнерство й аналіз. Це час для балансу, зокрема з грішми. В цей період можуть спливти старі борги, чекайте на повернення коштів чи затриманих виплат.
Крім того, з 21 по 23 серпня активізується число 8, тобто з'явиться шанс заробити більше чи отримати вигідну пропозицію. Однак саме тут може бути прихований неприємний сюрприз, тож уважно читайте умови, які вам пропонують. В іншому випадку можуть трапитися фінансові неприємності. Крім того, може бути великий ризик переплат. Цей тиждень більше підходить для фінансового аналізу та переговорів, ніж для великих покупок.
Стосунки
На початку тижня у стосунках може відчуватися непорозуміння чи різкість. Важливо не ображатись на партнера, а все обговорити. В середині тижня очікуйте на хороші зустрічі, побачення та відверті розмови. Це сприятливий час для сімейності та турботи. При цьому наприкінці тижня, 23-24 серпня, можуть бути непорозуміння через ревнощі. Говоріть з партнером відкрито та м'яко, тоді цей період зміцнить довіру між вами.
Перешкоди
Цей тиждень буде ніби розтягнутим у часі. Справи йтимуть повільніше, ніж хотілося б. У вас може з'явитися бажання різко витратити гроші, щоб утримати баланс. Однак не варто піддаватись цьому. У стосунках буде спокуса перевірити, хто з вас сильніший, але не варто вступати у боротьбу за владу.
