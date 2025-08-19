Видео
Осторожно с деньгами — нумерологический прогноз на 19-24 августа

Осторожно с деньгами — нумерологический прогноз на 19-24 августа

Ua ru
Дата публикации 19 августа 2025 06:55
Ждут финансовые сюрпризы — нумерологический гороскоп на 19-24 августа
Нумерологические расчеты. Фото: Shutterstock
Ключевые моменты Нумерологический прогноз на неделю

На этой неделе, 19-24 августа, некоторых может ждать материальный рост, а кого-то — потеря денег. Нумерологи отмечают, что все зависит от того, как вы будете ими распоряжаться.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Нумерологический прогноз на неделю

Деньги

Как отмечают нумерологи, эта неделя пройдет под вибрацией чисел 2 и 7, которые символизируют партнерство и анализ. Это время для баланса, в частности с деньгами. В этот период могут всплыть старые долги, ожидайте возврата средств или задержанных выплат.

Кроме того, с 21 по 23 августа активизируется число 8, то есть появится шанс заработать больше или получить выгодное предложение. Однако именно здесь может быть скрыт неприятный сюрприз, поэтому внимательно читайте условия, которые вам предлагают. В противном случае могут случиться финансовые неприятности. Кроме того, может быть большой риск переплат. Эта неделя больше подходит для финансового анализа и переговоров, чем для крупных покупок.

Прогноз з нумерології на 19-27 серпня
Нумерологический прогноз. Фото: Shutterstock

Отношения

В начале недели в отношениях может ощущаться недоразумение или резкость. Важно не обижаться на партнера, а все обсудить. В середине недели ожидайте хорошие встречи, свидания и откровенные разговоры. Это благоприятное время для семейственности и заботы. При этом в конце недели, 23-24 августа, могут быть недоразумения из-за ревности. Говорите с партнером открыто и мягко, тогда этот период укрепит доверие между вами.

Препятствия

Эта неделя будет как бы растянутой во времени. Дела будут идти медленнее, чем хотелось бы. У вас может появиться желание резко потратить деньги, чтобы удержать баланс. Однако не стоит поддаваться этому. В отношениях будет соблазн проверить, кто из вас сильнее, но не стоит вступать в борьбу за власть.

Напомним, ранее мы писали о том, в какие даты рождаются опасные личности.

Также мы рассказывали о том, когда рождаются чрезвычайно умные люди.

