Ждут финансовые сюрпризы — нумерологический гороскоп на 19-24 августа

На этой неделе, 19-24 августа, некоторых может ждать материальный рост, а кого-то — потеря денег. Нумерологи отмечают, что все зависит от того, как вы будете ими распоряжаться.

Нумерологический прогноз на неделю

Деньги

Как отмечают нумерологи, эта неделя пройдет под вибрацией чисел 2 и 7, которые символизируют партнерство и анализ. Это время для баланса, в частности с деньгами. В этот период могут всплыть старые долги, ожидайте возврата средств или задержанных выплат.

Кроме того, с 21 по 23 августа активизируется число 8, то есть появится шанс заработать больше или получить выгодное предложение. Однако именно здесь может быть скрыт неприятный сюрприз, поэтому внимательно читайте условия, которые вам предлагают. В противном случае могут случиться финансовые неприятности. Кроме того, может быть большой риск переплат. Эта неделя больше подходит для финансового анализа и переговоров, чем для крупных покупок.

Отношения

В начале недели в отношениях может ощущаться недоразумение или резкость. Важно не обижаться на партнера, а все обсудить. В середине недели ожидайте хорошие встречи, свидания и откровенные разговоры. Это благоприятное время для семейственности и заботы. При этом в конце недели, 23-24 августа, могут быть недоразумения из-за ревности. Говорите с партнером открыто и мягко, тогда этот период укрепит доверие между вами.

Препятствия

Эта неделя будет как бы растянутой во времени. Дела будут идти медленнее, чем хотелось бы. У вас может появиться желание резко потратить деньги, чтобы удержать баланс. Однако не стоит поддаваться этому. В отношениях будет соблазн проверить, кто из вас сильнее, но не стоит вступать в борьбу за власть.

