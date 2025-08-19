Видео
Видео

Камень-талисман — как подобрать его по дате рождения

Камень-талисман — как подобрать его по дате рождения

Дата публикации 19 августа 2025 18:40
Как выбрать камень-талисман по дате рождения — будет защищать вас от бед
Девушка держит камень в руках. Фото: Pexels
Ключевые моменты Какой камень вам подходит больше всего

Камень может стать настоящим оберегом для человека. Нумерологи отмечают, что подобрать его можно по дате рождения. В таком случае это будет самый надежный талисман, который будет притягивать удачу и счастье.

Об этом пишет ТСН.



Какой камень вам подходит больше всего

Чтобы понять, какой камень подходит вам больше всего, нужно сделать несложный нумерологический расчет. Необходимо добавить все числа из даты рождения. Например, если вы родились 6 августа 1999 года, то результат будет такой: 6+8+1+9+9+9+9=42. Далее упростите двузначное число: 4+2=6. Это и будет ваша счастливая цифра.

Число 1

Такие люди имеют сильный решительный характер. Наилучшим вариантом для вас будет бриллиант.

Число 2

Таким людям нужно защититься от негативной энергетики и преодолеть свой гнев. Для этого лучше всего носить жемчуг.

Число 3

Вас будет оберегать гагат. Именно такой камень принесет семейное счастье и гармонию в жизнь в человека.

Як підібрати свій камінь за датою народження
Различные камни. Фото: Pexels

Число 4

Выберите для себя сапфир. Этот камень поможет вам уберечься от неприятностей и избавиться от негативной энергетики.

Число 5

Малахит поможет вам привлечь удачу. К тому же такой камень защитит вас от лишних финансовых потерь.

Число 6

Лучше всего вам подходит горный хрусталь. Такой камень привлечет счастье и убережет от неудач.

Число 7

Для вас настоящим амулетом будет янтарь. Носите украшения с ним, если хотите уберечься от врагов.

Як підібрати свій камінь за датою народження
Красивые камни. Фото: Pexels

Число 8

Если удача от вас отвернулась, поможет топаз. Этот камень — настоящий талисман для вас.

Число 9

Аметист поможет вам отличить правду от лжи. Такой оберег откроет вам глаза на мир.

София Ковальчук - Редактор
Автор:
София Ковальчук
