Велесова ночь — как праздновать Хэллоуин по украинским традициям

Велесова ночь — как праздновать Хэллоуин по украинским традициям

Дата публикации 30 октября 2025 08:03
обновлено: 08:05
Велесова ночь 2025 — какие есть важные традиции и запреты у украинского Хэллоуина
Празднование Велесовой ночи. Коллаж: Новини.LIVE

Велесова ночь, которая отмечается в ночь с 31 октября на 1 ноября — не просто "славянский Хэллоуин". Это время, когда, по верованиям наших предков, между мирами открываются двери, а души предков приходят в свои дома. Современный Хэллоуин с тыквами и костюмами — лишь тень древних украинских обрядов, в которых каждое действо имело силу магии.

Новини.LIVE рассказывает об истоках праздника, главных традициях и обрядах Велесовой ночи, а также важных запретах, которые следует соблюдать 31 октября.

Читайте также:

Каково происхождение Велесовой ночи

Велесова ночь берет свое начало с дохристианских времен и посвящена Велесу — богу мудрости, богатства, торговли, музыки и магии. Велес был покровителем скота, творческих людей, волхвов, прорицателей и ясновидящих, а также — посредником между миром живых и мертвых. Именно поэтому в ночь с 31 октября на 1 ноября люди обращались к нему за советом, защитой и благословением. После принятия христианства древние обычаи пытались стереть, но память о Велесе сохранилась в народных обрядах, приметах и традициях, дошедших до нашего времени.

 

Яке походження Велесової ночі
Бог Велес. Фото: ancientgods.shop

Велесова ночь — какие существуют древние традиции

Перед наступлением праздника наши предки убирали дом, мылись в бане и готовили новый веник и чистую воду — "для душ предков".

Дом украшали осенними дарами:

  • тыквами;
  • яблоками;
  • цветами;
  • рябиной — сильным оберегом.

Под порог сыпали соль, чтобы злые духи не смогли зайти в дом.

Главным символом ночи был костер. Его разжигали на возвышенности, чтобы очиститься огнем, а иногда даже ходили босиком по раскаленным углям — как испытание силы духа. В огне сжигали старые вещи, прощаясь со всем, что больше не нужно. Также наши предки верили, если в ночь с 30 на 31 октября под подушку положить яблоко и загадать желание, а после праздника съесть угощение, то мечта обязательно сбудется.

Были и интересные приметы на праздник. Так, к плохому было встретить темную собаку. Это предвещало появление врага или неприятностей. Увидеть белого пса — наоборот, хорошая примета, сулящая счастливые знакомства. Если вечером в дверь постучится незнакомец, это считалось плохим предзнаменованием. Поэтому говорили:

"Остынь, незнакомца след, не причинив нам вред".

 

Велесова ніч — які існують давні традиції
Свеча и череп. Фото: istockphoto.com

Магические обряды и гадания на Велесову ночь

Праздник 31 октября был временем глубокой тишины и мистических ритуалов. Семьи собирались за молчаливым ужином — поминали предков и оставляли для них угощение на столе. Верили, что души родственников приходят в гости, чтобы благословить живых. Ужин завершался словами:

"Прощайте, Деды. Уходите, беду заберите, а нам добро оставьте".

После этого на подоконник ставили свечу, чтобы духи могли найти дорогу домой. Те, кто искал совета, обращался к предкам: называл имя умершего и просил:

"Сегодня тебе в этот мир приходить — мне совет приносить".

Желая богатства, раздавали мелкие деньги бедным с пожеланием:

"Пусть добро обернется и ко мне вернется достатком".

Влюбленные проверяли верность: кольцо подвешивали на нитке — если оно не качалось, любовь была искренней. А девушки бросали в огонь два каштана: если раскатятся в разные стороны — отношения обречены.

Засыпая, люди желали увидеть родственников во сне. Это считалось счастливой приметой и означало, что дух предка услышал просьбу.

Что нельзя делать на Велесову ночь — главные запреты

Как и каждый магический праздник, Велесова ночь имела свои табу:

  1. Нельзя занимать деньги взаймы. Иначе вместе с ними можно отдать собственное благосостояние.
  2. Не начинайте новые дела, не принимайте важных решений. Начатые дела могут "пойти не по той дорожке".
  3. Не знакомьтесь и не впускайте в дом чужих. В древности верили, что встреча с незнакомцем или стук в дверь в эту ночь — плохая примета, мол, в дом может войти "чужая" энергия или дух.
  4. Не выходите далеко или в одиночку ночью. В народных верованиях эта ночь — когда граница между мирами живых и мертвых истончается, поэтому путешествия или выход из дома могут быть опасными или можно вернуться "не туда".

Велесова ночь сегодня

Несмотря на века христианской веры, Велесова ночь возвращается в украинскую культуру как символ нашей духовной памяти. Сегодня многие люди сочетают древние обряды с современными традициями Хэллоуина — зажигают свечи, вспоминают родных, очищают пространство и мысли. Это ночь, когда мир становится тонким, а тишина наполняется смыслом.

