Самая мистическая ночь года — как избежать несчастий на Хэллоуин

Ua ru
Дата публикации 31 октября 2025 10:45
обновлено: 11:05
Хэллоуин 2025 — главные запреты, которые помогут избежать несчастий 31 октября
Тыква на Хэллоуин. Фото: istockphoto.com

Для большинства Хэллоуин — время веселья, развлечений и вечеринок. Но дата 31 октября скрывает гораздо больше — верили, что именно в эту ночь души предков могут приходить в мир живых, но вместе с ними из потустороннего мира может выйти и нечисть. Поэтому, в древности люди придерживались определенных правил и запретов, чтобы избежать несчастий и беды.

Новини.LIVE рассказывает, что нельзя делать в праздник Хэллоуин, чтобы избежать неприятностей.

Читайте также:

Происхождение мистической ночи

Хэллоуин имеет глубокие корни: считается, что современный праздник происходит от кельтского Самайна, который знаменовал конец лета и начало темного времени года. Древние кельты верили, что в ночь с 31 октября на 1 ноября граница между живыми и мертвыми становится тонкой, и духи могут свободно передвигаться.

Впоследствии, с распространением христианства, 1 ноября стало Днем Всех Святых, а ночь перед ним — "Канун всех святых", которая позже трансформировалась в Хэллоуин. Итак, ночь 31 октября — это не просто веселый праздник — это момент, когда древние символы, верования и запреты имеют особую роль.

 

Наймістичніша ніч року — як уникнути нещасть на Геловін 2025
Свечи и тыквы на Хэллоуин. Фото: istockphoto.com

31 октября 2025 — главные запреты на праздник, чтобы избежать несчастий

1. Не оставляйте сушиться белье на ночь

Согласно поверью, белье, оставленное сушиться на ночь, может стать "мостиком" для нечистых сил, стремящихся проникнуть в дом. Ветер, касающийся полотна, может принести с собой духов, которые ищут новый дом. Особенно опасно оставлять вещи возле окна или на балконе.

2. Не убивайте пауков в доме

Пауки — охранники дома. Они сплетают энергетическую сетку, которая отгоняет зло. Убить паука именно на Хэллоуин — значит разрушить собственную защиту. Лучше спокойно перенести его в коридор, на подоконник или во двор, сказав мысленно слова благодарности.

3. Не оставляйте двери и окна открытыми после полуночи

В ночь, когда граница между мирами уменьшается, открытые двери и окна могут быть восприняты как приглашение для духов. Поэтому после наступления полуночи важно закрыть все входы.

4. Не отказывайте в помощи тем, кто просит.

Отказ — это символ закрытого сердца, и такая энергия может вернуться неудачей в течение года. Если кто-то просит помощи — помогите. По старым приметам, духи щедро вознаграждают тех, кто не боится проявить доброту.

5. Не оборачивайтесь, если услышите шаги за спиной

Это один из самых древних запретов. В Хэллоуин поворачивать голову назад — значит встретить тень. Говорят, тот, кто оглянется на нечистую силу, может оставить часть своей души "там". Если слышите шаги — просто остановитесь, вдохните и сделайте несколько шагов вперед, не оглядываясь.

6. Не оставляйте свечи без присмотра

Свеча в Хэллоуин — это не просто декор, а свет, который ведет душу. Если оставить ее без присмотра, огонь может стать маяком для тех, кого вы не звали. Когда заканчиваете праздник — обязательно потушите свечи со словами благодарности за защиту.

7 Не свистите в доме

Свист в ночь Хэллоуина считается призывом к темным силам. В этот вечер лучше отказаться от любых громких звуков, которые могут нарушить спокойствие энергии дома.

 

Як захистити себе від зла у ніч з 31 жовтня на 1 листопада
Девушка держит в руках тыкву. Фото: istockphoto.com

Как защитить себя от зла в ночь с 31 октября на 1 ноября

Советы для защиты просты:

  • поставьте тыкву со свечой у входа — это оберег от "незваных гостей";
  • зажгите восковую свечу в центре дома — она создает круг света. Но ее не следует оставлять без присмотра, если свеча вдруг начнет трещать или гаснуть - это знак, что рядом неспокойная энергия;
  • носите при себе оберег — крестик, красная нить на запястье или даже булавка на одежде — любой личный талисман поможет отразить злой взгляд и энергетические атаки;
  • чтобы очистить энергию, окропите порог водой с солью или поставьте маленькое зеркальце лицом наружу.

советы запреты 31 октября праздник Хэллоуин
Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
