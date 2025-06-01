З Міжнародним днем захисту дітей 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Міжнародний день захисту дітей 2025 в Україні — привітання
Сьогодні, першого червня, в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей, а це важливе свято для кожного жителя нашої країни. Дізнайтеся, як можна щиро привітати із цим днем всіх українців у віршах, прозі та листівках.
Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.
Як привітати з Міжнародним днем захисту дітей у віршах
Світ барвистий, веселковий
Різно-різнокольоровий,
Мов народжений красою,
Наче скроплений росою,
В чистих барвах, як обнова, —
Вся планета кольорова.
І на цій планеті діти
В мирі й дружбі хочуть жити
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
***
Найбільше я хочу, щоб мир був на світі,
Як небо у зорях, а сад наш у квітах,
Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку
Зі мною віталось, присівши на ганку
Щоб мирне небо на усій землі
Єднало всіх дітей, по всьому світі
І хай літають завжди журавлі,
І колоски видзвонюють налиті!
Як можна привітати з Міжнародним днем захисту дітей у прозі
Цей день нагадує нам про те, що у нас є найцінніше, — діти, їхні мрії, посмішки і безтурботне життя. На жаль, сьогодні наші діти вимушені ночувати в коридорах і укриттях, чути вибухи і бачити все те, що відбувається навколо. Тому нехай над кожною дитиною буде чисте небо!
З Міжнародним днем захисту дітей!
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Вітаємо зі святом! Нехай кожна дитина буде здоровою, усміхненою і щасливою! З Міжнародним днем захисту дітей!
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Сьогодні, коли в Україні досі триває війна, кожен українець усвідомлює, як важливо оберігати наших дітей, створювати безпеку навколо них і захищати їхнє мирне дитинство. Тож нехай наші діти більше ніколи не знають горя і смутку, а їхнє життя буде наповнене радістю і сміхом! З Міжнародним днем захисту дітей!
Найкращі привітання з З Міжнародним днем захисту дітей у листівках
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