З Міжнародним днем захисту дітей 2025 — гарні привітання у листівках, віршах і прозі

Маленька дівчинка з повітряними кульками. Фото: Meer

Сьогодні, першого червня, в Україні відзначається Міжнародний день захисту дітей, а це важливе свято для кожного жителя нашої країни. Дізнайтеся, як можна щиро привітати із цим днем всіх українців у віршах, прозі та листівках.

Новини.LIVE ділиться найкращими ідеями привітань до свята.

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Як привітати з Міжнародним днем захисту дітей у віршах

Світ барвистий, веселковий

Різно-різнокольоровий,

Мов народжений красою,

Наче скроплений росою,

В чистих барвах, як обнова, —

Вся планета кольорова.

І на цій планеті діти

В мирі й дружбі хочуть жити

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

***

Найбільше я хочу, щоб мир був на світі,

Як небо у зорях, а сад наш у квітах,

Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку

Зі мною віталось, присівши на ганку

Щоб мирне небо на усій землі

Єднало всіх дітей, по всьому світі

І хай літають завжди журавлі,

І колоски видзвонюють налиті!

Як можна привітати з Міжнародним днем захисту дітей у прозі

Цей день нагадує нам про те, що у нас є найцінніше, — діти, їхні мрії, посмішки і безтурботне життя. На жаль, сьогодні наші діти вимушені ночувати в коридорах і укриттях, чути вибухи і бачити все те, що відбувається навколо. Тому нехай над кожною дитиною буде чисте небо!

З Міжнародним днем захисту дітей!

***

Вітаємо зі святом! Нехай кожна дитина буде здоровою, усміхненою і щасливою! З Міжнародним днем захисту дітей!

***

Сьогодні, коли в Україні досі триває війна, кожен українець усвідомлює, як важливо оберігати наших дітей, створювати безпеку навколо них і захищати їхнє мирне дитинство. Тож нехай наші діти більше ніколи не знають горя і смутку, а їхнє життя буде наповнене радістю і сміхом! З Міжнародним днем захисту дітей!

Найкращі привітання з З Міжнародним днем захисту дітей у листівках

Привітання з Міжнародним днем захисту дітей. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Міжнародним днем захисту дітей. Фото ілюстративне: Pinterest

Привітання з Міжнародним днем захисту дітей. Фото ілюстративне: Pinterest

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