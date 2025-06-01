С Международным днем защиты детей 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Международный день защиты детей 2025 в Украине — поздравления
Сегодня, первого июня, в Украине отмечается Международный день защиты детей, а это важный праздник для каждого жителя нашей страны. Узнайте, как можно искренне поздравить с этим днем всех украинцев в стихах, прозе и открытках.
Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.
Как поздравить с Международным днем защиты детей в стихах
Світ барвистий, веселковий
Різно-різнокольоровий,
Мов народжений красою,
Наче скроплений росою,
В чистих барвах, як обнова, —
Вся планета кольорова.
І на цій планеті діти
В мирі й дружбі хочуть жити
***
Хай небо буде чистим, без хмаринок.
Хай сонечко лоскоче до нестями!
Нехай здоровими зростають діти
І хай щасливі будуть мами!
***
Найбільше я хочу, щоб мир був на світі,
Як небо у зорях, а сад наш у квітах,
Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку
Зі мною віталось, присівши на ганку
Щоб мирне небо на усій землі
Єднало всіх дітей, по всьому світі
І хай літають завжди журавлі,
І колоски видзвонюють налиті!
Как можно поздравить с Международным днем защиты детей в прозе
Этот день напоминает нам о том, что у нас есть самое ценное, — дети, их мечты, улыбки и беззаботная жизнь. К сожалению, сегодня наши дети вынуждены ночевать в коридорах и укрытиях, слышать взрывы и видеть все то, что происходит вокруг. Поэтому пусть над каждым ребенком будет чистое небо!
С Международным днем защиты детей!
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Поздравляем с праздником! Пусть каждый ребенок будет здоровым, улыбающимся и счастливым! С Международным днем защиты детей!
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Сегодня, когда в Украине до сих пор идет война, каждый украинец осознает, как важно оберегать наших детей, создавать безопасность вокруг них и защищать их мирное детство. Пусть наши дети больше никогда не знают горя и печали, а их жизнь будет наполнена радостью и смехом! С Международным днем защиты детей!
Самые лучшие поздравления с Международным днем защиты детей в открытках
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