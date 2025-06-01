С Международным днем защиты детей 2025 — красивые поздравления в открытках, стихах и прозе

Маленькая девочка с воздушными шариками. Фото: Meer

Сегодня, первого июня, в Украине отмечается Международный день защиты детей, а это важный праздник для каждого жителя нашей страны. Узнайте, как можно искренне поздравить с этим днем всех украинцев в стихах, прозе и открытках.

Новини.LIVE делится самыми лучшими идеями поздравлений к празднику.

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Как поздравить с Международным днем защиты детей в стихах

Світ барвистий, веселковий

Різно-різнокольоровий,

Мов народжений красою,

Наче скроплений росою,

В чистих барвах, як обнова, —

Вся планета кольорова.

І на цій планеті діти

В мирі й дружбі хочуть жити

***

Хай небо буде чистим, без хмаринок.

Хай сонечко лоскоче до нестями!

Нехай здоровими зростають діти

І хай щасливі будуть мами!

***

Найбільше я хочу, щоб мир був на світі,

Як небо у зорях, а сад наш у квітах,

Найбільше я хочу, щоб сонце щоранку

Зі мною віталось, присівши на ганку

Щоб мирне небо на усій землі

Єднало всіх дітей, по всьому світі

І хай літають завжди журавлі,

І колоски видзвонюють налиті!

Как можно поздравить с Международным днем защиты детей в прозе

Этот день напоминает нам о том, что у нас есть самое ценное, — дети, их мечты, улыбки и беззаботная жизнь. К сожалению, сегодня наши дети вынуждены ночевать в коридорах и укрытиях, слышать взрывы и видеть все то, что происходит вокруг. Поэтому пусть над каждым ребенком будет чистое небо!

С Международным днем защиты детей!

***

Поздравляем с праздником! Пусть каждый ребенок будет здоровым, улыбающимся и счастливым! С Международным днем защиты детей!

***

Сегодня, когда в Украине до сих пор идет война, каждый украинец осознает, как важно оберегать наших детей, создавать безопасность вокруг них и защищать их мирное детство. Пусть наши дети больше никогда не знают горя и печали, а их жизнь будет наполнена радостью и смехом! С Международным днем защиты детей!

Самые лучшие поздравления с Международным днем защиты детей в открытках

Поздравление с Международным днем защиты детей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Международным днем защиты детей. Фото иллюстративное: Pinterest

Поздравление с Международным днем защиты детей. Фото иллюстративное: Pinterest

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