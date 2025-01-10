Коли Міжнародний день Дякую — дата і щирі привітання

Щасливі співробітники в офісі. Фото: Freepik

У 2008 році у всьому світі почали відзначати Міжнародний день "Дякую", який був введений за ініціативою ООН і ЮНЕСКО. Ми розповідаємо, коли святкують день "Дякую", що означає це свято і як можна тепло привітати з цим днем найближчих людей у прозі та віршах.

Новини.LIVE розповідає про дату, значення дня і привітання з цим святом.

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Коли святкують Міжнародний день "Дякую"

Вперше слово "Дякую" офіційно з’явилося в паризькому словнику-розмовнику в 1586 році. Тепер цей день, починаючи з 2008 року, щорічно відзначають 11 січня. Це свято — це чудова нагода, щоб подякувати найріднішим людям за все те, що вони для вас зробили.

Слово "Дякую" на листівці. Фото ілюстративне: Pinterest

Що означає Міжнародний день "Дякую"

Люди в Україні вважають цей день молодим святом, яке тільки-но почало зароджуватися. У це свято прийнято дякувати всім близьким людям за все, щоб покращити настрій і навіть самопочуття. Справа в тому, що слова вдячності завжди несуть по собі позитивні емоції, тому не зволікайте і починайте це робити.

Як привітати з Міжнародним днем "Дякую" — щирі вірші

"Спасибі" — слово непросте,

Його всім потрібно говорити,

Бо вдячність нам допомагає

Щасливо і спокійно жити.

Дякувати іншим не забувайте,

Щоб більше доля вам дала,

Любов, добро і розуміння

Вона щоб всім вам принесла.

Сказати "дякую" зовсім нескладно,

А скільки в слові тому тепла,

З ним всі образи і негоди

Згорають відразу і дотла.

***

Спасибі тобі за знайомство,

Спасибі тобі за тепло,

Спасибі тобі за подарунок,

За сміх і посмішку — за все!

Спасибі тобі за увагу,

Спасибі тобі за очі,

Спасибі тобі за бажання

Щасливішим зробити мене.

Сподіваюся, що наше знайомство

Тобі щось принесло,

Дякую тобі за роботу,

Спасибі ще раз за все!

***

Спасибі за ласку, за щире тепло

Недоспані ночі, турботи й добро.

Здоров’я міцного Вам зичимо щиро,

Любові і радості, злагоди й миру!

Як привітати з Міжнародним днем "Дякую" — тепла проза

У таке незвичайне свято дозволь мені тебе привітати і подякувати за все те, що ти для мене робиш! Нехай це слово звучить у твоєму житті частіше! Мої найщиріші привітання! Зі святом!

***

Слово "Дякую" — таке просте, але таке важливе. Тому я хочу привітати тебе з цим прекрасним святом і подякувати за все! Дякую за тепло, за щирість, за доброту і довіру! Зі святом тебе!

***

У Міжнародний день "Дякую" прийми мої найщиріші привітання! Дякую тобі за все! Добра, мирного неба і міцного здоров’я тобі! Зі святом!

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