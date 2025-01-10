Когда Международный день Спасибо — дата и искренние поздравления

Счастливые сотрудники в офисе. Фото: Freepik

В 2008 году во всем мире начали отмечать Международный день "Спасибо", который был введен по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Мы рассказываем, когда празднуют день "Спасибо", что означает этот праздник и как можно тепло поздравить с этим днем самых близких людей в прозе и стихах.

Новини.LIVE рассказывает о дате, значении дня и поздравлениях с этим праздником.

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Когда празднуют Международный день "Спасибо"

Впервые слово "Спасибо" официально появилось в парижском словаре-разговорнике в 1586 году. Теперь этот день, начиная с 2008 года, ежегодно отмечают 11 января. Этот праздник — это прекрасный повод, чтобы поблагодарить самых родных людей за все то, что они для вас сделали.

Слово "Спасибо" на открытке. Фото иллюстративное: Pinterest

Что означает Международный день "Спасибо"

Люди в Украине считают этот день молодым праздником, который только-только начал зарождаться. В этот праздник принято благодарить всех близких людей за все, чтобы улучшить настроение и даже самочувствие. Дело в том, что слова благодарности всегда несут после себя положительные эмоции, поэтому не медлите и начинайте это делать.

Как поздравить с Международным днем "Спасибо" — искренние стихи

"Спасибо" — слово непростое,

Его всем нужно говорить,

Потому что благодарность нам помогает

Счастливо и спокойно жить.

Благодарить других не забывайте,

Чтобы больше судьба вам дала,

Любовь, добро и понимание

Она чтобы всем вам принесла.

Сказать "спасибо" совсем несложно,

А сколько в слове том тепла,

С ним все обиды и невзгоды

Сгорают сразу и дотла.

***

Спасибо тебе за знакомство,

Спасибо тебе за тепло,

Спасибо тебе за подарок,

За смех и улыбку — за все!

Спасибо тебе за внимание,

Спасибо тебе за глаза,

Спасибо тебе за желание

Сделать меня счастливее.

Надеюсь, что наше знакомство

Тебе что-то принесло,

Спасибо тебе за работу,

Спасибо еще раз за все!

***

Спасибо за ласку, за искреннее тепло

За бессонные ночи, заботы и добро.

Здоровья крепкого Вам желаем искренне,

Любви и радости, согласия и мира!

Как поздравить с Международным днем "Спасибо" — теплая проза

В такой необычный праздник позволь мне тебя поздравить и поблагодарить за все то, что ты для меня делаешь! Пусть это слово звучит в твоей жизни почаще! Мои самые искренние поздравления! С праздником!

***

Слово "Спасибо" — такое простое, но такое важное. Поэтому я хочу поздравить тебя с этим прекрасным праздником и поблагодарить за все! Спасибо за тепло, за искренность, за доброту и доверие! С праздником тебя!

***

В Международный день "Спасибо" прими мои самые искренние поздравления! Спасибо тебе за все! Добра, мирного неба и крепкого здоровья тебе! С праздником!

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