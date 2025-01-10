Когда Международный день Спасибо — дата и искренние поздравления

Международный день Спасибо 2025 — когда праздник и как поздравить
В 2008 году во всем мире начали отмечать Международный день "Спасибо", который был введен по инициативе ООН и ЮНЕСКО. Мы рассказываем, когда празднуют день "Спасибо", что означает этот праздник и как можно тепло поздравить с этим днем самых близких людей в прозе и стихах.
Новини.LIVE рассказывает о дате, значении дня и поздравлениях с этим праздником.
Когда празднуют Международный день "Спасибо"
Впервые слово "Спасибо" официально появилось в парижском словаре-разговорнике в 1586 году. Теперь этот день, начиная с 2008 года, ежегодно отмечают 11 января. Этот праздник — это прекрасный повод, чтобы поблагодарить самых родных людей за все то, что они для вас сделали.
Что означает Международный день "Спасибо"
Люди в Украине считают этот день молодым праздником, который только-только начал зарождаться. В этот праздник принято благодарить всех близких людей за все, чтобы улучшить настроение и даже самочувствие. Дело в том, что слова благодарности всегда несут после себя положительные эмоции, поэтому не медлите и начинайте это делать.
Как поздравить с Международным днем "Спасибо" — искренние стихи
"Спасибо" — слово непростое,
Его всем нужно говорить,
Потому что благодарность нам помогает
Счастливо и спокойно жить.
Благодарить других не забывайте,
Чтобы больше судьба вам дала,
Любовь, добро и понимание
Она чтобы всем вам принесла.
Сказать "спасибо" совсем несложно,
А сколько в слове том тепла,
С ним все обиды и невзгоды
Сгорают сразу и дотла.
***
Спасибо тебе за знакомство,
Спасибо тебе за тепло,
Спасибо тебе за подарок,
За смех и улыбку — за все!
Спасибо тебе за внимание,
Спасибо тебе за глаза,
Спасибо тебе за желание
Сделать меня счастливее.
Надеюсь, что наше знакомство
Тебе что-то принесло,
Спасибо тебе за работу,
Спасибо еще раз за все!
***
Спасибо за ласку, за искреннее тепло
За бессонные ночи, заботы и добро.
Здоровья крепкого Вам желаем искренне,
Любви и радости, согласия и мира!
Как поздравить с Международным днем "Спасибо" — теплая проза
В такой необычный праздник позволь мне тебя поздравить и поблагодарить за все то, что ты для меня делаешь! Пусть это слово звучит в твоей жизни почаще! Мои самые искренние поздравления! С праздником!
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Слово "Спасибо" — такое простое, но такое важное. Поэтому я хочу поздравить тебя с этим прекрасным праздником и поблагодарить за все! Спасибо за тепло, за искренность, за доброту и доверие! С праздником тебя!
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В Международный день "Спасибо" прими мои самые искренние поздравления! Спасибо тебе за все! Добра, мирного неба и крепкого здоровья тебе! С праздником!
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