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Що категорично не можна робити у Старий Новий рік 2025

9 січня 2025 03:59
Світлана Конюшенко - Редактор
Старий Новий рік 2025 — що категорично не можна робити, щоб не накликати лиха
Компанія людей за святковим столом. Фото: Debate
Світлана Конюшенко - Редактор

З переходом на новоюліанський церковний календар більшість великих свят перенеслися на 13 днів назад, але дата святкування Старого Нового року не змінилася. Ми розповідаємо, які цікаві прикмети існують його дня і що не можна робити, щоб не накликати лиха.

Новини.LIVE розповідає про це свято.

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У 1918 році після того, як церква перейшла на григоріанський календар, Старий Новий рік почали святкувати 14 січня. У 2023 році віряни перейшли на новоюліанський календар, через що всі великі свята тепер відзначаються на 13 днів раніше.

Однак, оскільки Старий Новий рік не вважається церковним святом, він так само відзначається в ніч з 13 на 14 січня. 

Открытка
Привітання зі Старим Новим роком. Фото ілюстративне: Pinterest

Які існують народні прикмети на Старий Новий рік

Цього дня існують цікаві прикмети, адже предки в давнину стежили за погодою надворі та вірили, що вона пов’язана з майбутнім. Так, наприклад, якщо:

  • Зранку сніг — до сніжної зими і пізньої весни
  • Вітер з півночі — до холодного літа, із заходу — до негоди, зі сходу — до засухи, з півдня — до теплого літа зі стабільною температурою повітря
  • Відлига — до холодного і дощового літа
  • На небі яскраві зорі — до швидких морозів
  • Молодий місяць — до великих повеней навесні

Що не можна робити у Старий Новий рік

У Старий Новий рік існує чимало різних заборон, яких варто дотримуватися, щоб не заподіяти собі лиха. Зокрема, цього дня не можна:

  • Засівати дівчатам
  • Заходити жінці першою у хату — можна накликати біду на власників
  • Рахувати дрібні монети і купюри — можна спровокувати злидні
  • Віддавати борги — можна мати постійно проблеми з грошима
  • Займатися рукоділлям і наводити вдома лад
  • Виносити сміття — можна винести з дому щастя

Нагадаємо, ми писали про те, чи святкуватимуть люди в Україні Старий Новий рік у 2025 році. 

Раніше ми розповідали про те, які страви мають стояти на святковому столі на Старий Новий рік. 

Також ми повідомляли про те, чому категорично не можна повертати порожній посуд.

свята прикмети народні прикмети заборони Старий Новий рік

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