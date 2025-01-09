Старый Новый год 2025 — что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Что категорически нельзя делать в Старый Новый год 2025
С переходом на новоюлианский церковный календарь большинство больших праздников перенеслись на 13 дней назад, но дата празднования Старого Нового года не изменилась. Мы рассказываем, какие интересные приметы существуют в его день и что нельзя делать, чтобы не навлечь беды.
Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.
Когда Старый Новый год в Украине
В 1918 году после того, как церковь перешла на григорианский календарь, Старый Новый год начали праздновать 14 января. В 2023 году верующие перешли на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.
Однако, поскольку Старый Новый год не считается церковным праздником, он так же отмечается в ночь с 13 на 14 января.
Какие существуют народные приметы на Старый Новый год
В этот день существуют интересные приметы, ведь предки в древности следили за погодой на улице и верили, что она связана с будущим. Так, например, если:
- Утром снег — к снежной зиме и поздней весне
- Ветер с севера — к холодному лету, с запада — к непогоде, с востока — к засухе, с юга — к теплому лету со стабильной температурой воздуха
- Отепель — к холодному и дождливому лету
- На небе яркие звезды — к быстрым морозам
- Молодая луна — к большим наводнениям весной
Что нельзя делать в Старый Новый год
В Старый Новый год существует немало различных запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не причинить себе беды. В частности, в этот день нельзя:
- Засевать девушкам
- Заходить женщине первой в дом — можно навлечь беду на владельцев
- Считать мелкие монеты и купюры — можно спровоцировать бедность
- Отдавать долги — можно иметь постоянно проблемы с деньгами
- Заниматься рукоделием и наводить дома порядок
- Выносить мусор — можно вынести из дома счастье
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