Старый Новый год 2025 — что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду

Компания людей за праздничным столом. Фото: Debate

С переходом на новоюлианский церковный календарь большинство больших праздников перенеслись на 13 дней назад, но дата празднования Старого Нового года не изменилась. Мы рассказываем, какие интересные приметы существуют в его день и что нельзя делать, чтобы не навлечь беды.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

Читайте также:

Когда Старый Новый год в Украине

В 1918 году после того, как церковь перешла на григорианский календарь, Старый Новый год начали праздновать 14 января. В 2023 году верующие перешли на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.

Однако, поскольку Старый Новый год не считается церковным праздником, он так же отмечается в ночь с 13 на 14 января.

Поздравление со Старым Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие существуют народные приметы на Старый Новый год

В этот день существуют интересные приметы, ведь предки в древности следили за погодой на улице и верили, что она связана с будущим. Так, например, если:

Утром снег — к снежной зиме и поздней весне

Ветер с севера — к холодному лету, с запада — к непогоде, с востока — к засухе, с юга — к теплому лету со стабильной температурой воздуха

Отепель — к холодному и дождливому лету

На небе яркие звезды — к быстрым морозам

Молодая луна — к большим наводнениям весной

Что нельзя делать в Старый Новый год

В Старый Новый год существует немало различных запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не причинить себе беды. В частности, в этот день нельзя:

Засевать девушкам

Заходить женщине первой в дом — можно навлечь беду на владельцев

Считать мелкие монеты и купюры — можно спровоцировать бедность

Отдавать долги — можно иметь постоянно проблемы с деньгами

Заниматься рукоделием и наводить дома порядок

Выносить мусор — можно вынести из дома счастье

Напомним, мы писали о том, будут ли праздновать люди в Украине Старый Новый год в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие блюда должны стоять на праздничном столе на Старый Новый год.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя возвращать пустую посуду.