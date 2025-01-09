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Что категорически нельзя делать в Старый Новый год 2025

9 января 2025 03:59
Светлана Конюшенко - Редактор
Старый Новый год 2025 — что категорически нельзя делать, чтобы не навлечь беду
Компания людей за праздничным столом. Фото: Debate
Светлана Конюшенко - Редактор

С переходом на новоюлианский церковный календарь большинство больших праздников перенеслись на 13 дней назад, но дата празднования Старого Нового года не изменилась. Мы рассказываем, какие интересные приметы существуют в его день и что нельзя делать, чтобы не навлечь беды.

Новини.LIVE рассказывает об этом празднике.

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В 1918 году после того, как церковь перешла на григорианский календарь, Старый Новый год начали праздновать 14 января. В 2023 году верующие перешли на новоюлианский календарь, из-за чего все большие праздники теперь отмечаются на 13 дней раньше.

Однако, поскольку Старый Новый год не считается церковным праздником, он так же отмечается в ночь с 13 на 14 января.

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Поздравление со Старым Новым годом. Фото иллюстративное: Pinterest

Какие существуют народные приметы на Старый Новый год

В этот день существуют интересные приметы, ведь предки в древности следили за погодой на улице и верили, что она связана с будущим. Так, например, если:

  • Утром снег — к снежной зиме и поздней весне
  • Ветер с севера — к холодному лету, с запада — к непогоде, с востока — к засухе, с юга — к теплому лету со стабильной температурой воздуха
  • Отепель — к холодному и дождливому лету
  • На небе яркие звезды — к быстрым морозам
  • Молодая луна — к большим наводнениям весной

Что нельзя делать в Старый Новый год

В Старый Новый год существует немало различных запретов, которых стоит придерживаться, чтобы не причинить себе беды. В частности, в этот день нельзя:

  • Засевать девушкам
  • Заходить женщине первой в дом — можно навлечь беду на владельцев
  • Считать мелкие монеты и купюры — можно спровоцировать бедность
  • Отдавать долги — можно иметь постоянно проблемы с деньгами
  • Заниматься рукоделием и наводить дома порядок
  • Выносить мусор — можно вынести из дома счастье

Напомним, мы писали о том, будут ли праздновать люди в Украине Старый Новый год в 2025 году.

Ранее мы рассказывали о том, какие блюда должны стоять на праздничном столе на Старый Новый год.

Также мы сообщали о том, почему категорически нельзя возвращать пустую посуду.

праздники приметы народные приметы запреты Старый Новый год

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