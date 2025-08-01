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Головна Свята Місячний календар стрижок на серпень 2025 — дати краси і здоров'я

Місячний календар стрижок на серпень 2025 — дати краси і здоров'я

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 08:03
Місячний календар стрижок на серпень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски
Дівчина стрижеться у перукарні. Фото: freepik.com

Серпень — час, коли хочеться змін, натхнення й оновлення. Чому б не почати з зачіски. Нова стрижка в правильний день здатна не лише освіжити ваш образ, а й активізувати внутрішні ресурси, посилити впевненість, харизму й навіть покращити фінансове становище.

Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем стрижок на серпень 2025 року, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим, а вам — енергійними та впевненими. 

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Фази Місяця у серпні 2025 року

  • Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;
  • Повня у знаку Водолія — 9 серпня;
  • Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;
  • Молодик у знаку Діва — 23 серпня;
  • Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;
  • Сонячне затемнення — немає;
  • Місячне затемнення — немає.

 

Фази Місяця у серпні 2025 року
Різні фази Місяця. Фото: Unsplash

Місячний календар стрижок на серпень 2025 — які дні найсприятливіші 

Якщо ви хочете оновити зачіску з максимально позитивним ефектом, плануйте візит до перукаря на такі дати:

  •  4, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30 серпня.

У ці дні стрижка зробить волосся слухняним, а образ — гармонійним. Зачіска краще триматиме форму, укладання буде легким, а настрій — чудовим.

Деякі дні серпня сприяють активації фінансового потоку. Якщо ви прагнете нових проєктів, стабільного доходу або просто хочете привернути удачу — обирайте:

  • 2, 4, 14, 16, 25, 30 серпня.

У ці дати стрижка має особливий енергетичний заряд, здатний "притягувати" грошові можливості.

Хочете, щоб волосся стало міцнішим, блискучим і здоровим? Для відновлювальних процедур, зрізання посічених кінчиків або живильних масок ідеально підійдуть:

  •  1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25 серпня.

Стрижка в ці дні допоможе повернути волоссю силу, зробить його густішим та стійкішим до негативних впливів.

 

Місячний календар стрижок на серпень 2025 — які дні найсприятливіші
Перукар стриже волосся. Фото: pexels.com

Які дати несприятливі для стрижки у серпні 2025 року 

Астрологи не радять експериментувати з волоссям у такі дні:

  • 1, 4, 9, 10, 12, 19, 28, 29, 31 серпня.

Зміни в ці періоди можуть виявитися невдалими, зачіска не триматиметься. Стрижка у ці дати може стати причиною ламкості волосся та посіченості кінчиків. 

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Ольга Зорич - Редактор
Автор:
Ольга Зорич
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