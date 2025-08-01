Місячний календар стрижок на серпень 2025 — які дати сприятливі для зміни зачіски

Місячний календар стрижок на серпень 2025 — дати краси і здоров'я
Серпень — час, коли хочеться змін, натхнення й оновлення. Чому б не почати з зачіски. Нова стрижка в правильний день здатна не лише освіжити ваш образ, а й активізувати внутрішні ресурси, посилити впевненість, харизму й навіть покращити фінансове становище.
Новини.LIVE ділиться з вами місячним календарем стрижок на серпень 2025 року, який допоможе вашому волоссю залишатися блискучим та здоровим, а вам — енергійними та впевненими.
Фази Місяця у серпні 2025 року
- Місяць, що зростає — з 1 по 8 серпня;
- Повня у знаку Водолія — 9 серпня;
- Місяць, що спадає — з 10 по 22 серпня;
- Молодик у знаку Діва — 23 серпня;
- Місяць, що зростає — з 24 по 31 серпня;
- Сонячне затемнення — немає;
- Місячне затемнення — немає.
Місячний календар стрижок на серпень 2025 — які дні найсприятливіші
Якщо ви хочете оновити зачіску з максимально позитивним ефектом, плануйте візит до перукаря на такі дати:
- 4, 6, 7, 14, 15, 16, 20, 23, 24, 25, 27, 30 серпня.
У ці дні стрижка зробить волосся слухняним, а образ — гармонійним. Зачіска краще триматиме форму, укладання буде легким, а настрій — чудовим.
Деякі дні серпня сприяють активації фінансового потоку. Якщо ви прагнете нових проєктів, стабільного доходу або просто хочете привернути удачу — обирайте:
- 2, 4, 14, 16, 25, 30 серпня.
У ці дати стрижка має особливий енергетичний заряд, здатний "притягувати" грошові можливості.
Хочете, щоб волосся стало міцнішим, блискучим і здоровим? Для відновлювальних процедур, зрізання посічених кінчиків або живильних масок ідеально підійдуть:
- 1, 4, 5, 6, 7, 14, 15, 24, 25 серпня.
Стрижка в ці дні допоможе повернути волоссю силу, зробить його густішим та стійкішим до негативних впливів.
Які дати несприятливі для стрижки у серпні 2025 року
Астрологи не радять експериментувати з волоссям у такі дні:
- 1, 4, 9, 10, 12, 19, 28, 29, 31 серпня.
Зміни в ці періоди можуть виявитися невдалими, зачіска не триматиметься. Стрижка у ці дати може стати причиною ламкості волосся та посіченості кінчиків.
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