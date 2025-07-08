Культові стрижки для хвилястого волосся — ідеї, що не потребують укладки

Дівчина з кучерявим волоссям. Фото: Freepik

Хвилясте волосся — це не просто тип, а характер. Воно живе своїм життям: іноді виходять розкішні хвилі, а іноді — "буря в пустелі". Але є секрет: правильна стрижка може приборкати цю стихію без жертв і плойок.

Новини.LIVE розповість детальніше про це.

Реклама

Читайте також:

Три перевірені стрижки, які пасують хвилястому волоссю

Хвилясті шари

Це як підсвічування для природної краси. Шари різної довжини додають обʼєму, прибирають важкість і не дають волоссю злипатися в "трикутник". Вдалий буде мати вигляд на середній і довгій довжині. Ще й відростає красиво — не треба бігти до майстра кожні три тижні.

Хвилясті шари. Фото з Instagram

Французький боб

Якщо хочеться коротше, але стильно — це саме він. Боб із внутрішніми шарами дає волоссю можливість вільно спадати вниз, нічого не стирчить і не "пухне" як кульбаба. Плюс мінімум зусиль з укладкою, максимум — шику.

Французький боб. Фото з Instagram

Шеггі

Це вже не просто тренд — це любов. Нашаровані кінчики, трохи хаосу і багато обʼєму. Шеггі має легкий, невимушений вигляд. З цією зачіскою складається враження, ніби ви прокинулися, махнули головою і вже готові підкорювати цей світ.. Особливо класно "працює" на середній довжині.

Шеггі. Фото з Instagram

Головне — не боротися з природною текстурою, а підтримувати її. Виберіть стрижку, яка підкреслює ваші хвилі, і вони точно подякують вам дзеркальним відображенням. До того, кожна з цих стрижок підійде жінкам будь-якого віку, а на їх укладку, як ви вже зрозуміли, часу багато не потрібно.

Раніше ми писали про те, яка стрижка і омолоджує, і додає густоти волоссю.

Також ми повідомляли, яка стрижка з 90-х актуальна і сьогодні.