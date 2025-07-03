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Головна Мода Одна стрижка — мінус 10 років і більше об’єму волоссю

Одна стрижка — мінус 10 років і більше об’єму волоссю

Ua en ru
Дата публікації: 3 липня 2025 16:04
Популярна стрижка, яка освіжає і додає густоти волоссю — тренд 2025 року
Дівчина прийшла на стрижку в салон. Фото: Freepik

Колись довге волосся вважалося справжнім символом жіночої привабливості. Але часи змінюються і сьогодні дедалі більше жінок обирають короткі зачіски. І не просто так, адже з віком волосся часто стає тоншим, менш пружним, втрачає блиск, а іноді й сивіє. І коли ці зміни накладаються на довге, посічене волосся — обличчя починає мати теж гірший вигляд.

Новини.LIVE розповість більше про трендову стрижку, яка виправить ситуацію.

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Довге тонке волосся може тягнути обличчя вниз, підкреслювати зміну овалу, акцентувати увагу не на тому, на чому хотілося б. А от коротка стрижка зовсім інша історія: вона додає свіжості, відкриває обличчя, підкреслює очі та вилиці, і взагалі працює як "легкий ліфтинг без втручань".

Стрижка, яка дарує другу молодість
Асиметричний боб. Фото з Instagram

Асиметричний боб в тренді

Це не той боб, який ззаду ледь прикриває потилицю. Асиметричний боб більш м’який: ззаду довжина зазвичай до середини шиї, а спереду пасма поступово подовжуються — аж до ключиць. Тобто ви позбавляєтеся від виснажених кінчиків, але не жертвуєте довжиною повністю.

Коротка стрижка, що працюватиме на вас
Коротка стрижка. Фото з Instagram

Ця стрижка має модний вигляд, освіжає обличчя, робить акцент на вилицях. А ще чудово приховує дрібні асиметрії або зміну овалу обличчя, яка з віком стає помітнішою. Довша сторона красиво обрамляє обличчя, а коротша відкриває шию й додає легкості. Особливо вдало асиметричний боб "працює" на жінках із круглим або квадратним обличчям: він візуально витягує контур, додає витонченості і делікатності.

Раніше ми писали про те, яка стрижка з 90-х знову актуальна і має попит.

Також ми повідомляли про ще один варіант бобу, що пасує зрілим жінкам.

мода тренди стрижки волосся стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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