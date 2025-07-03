Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Одна стрижка — минус 10 лет и больше объема волосам

Одна стрижка — минус 10 лет и больше объема волосам

Ua en ru
Дата публикации 3 июля 2025 16:04
Популярная стрижка, что освежает и добавляет густоты волосам — тренд 2025 года
Девушка пришла на стрижку в салон. Фото: Freepik

Когда-то длинные волосы считались настоящим символом женской привлекательности. Но времена меняются и сегодня все больше женщин выбирают короткие прически. И не просто так, ведь с возрастом волосы часто становятся тоньше, менее упругими, теряют блеск, а иногда и седеют. И когда эти изменения накладываются на длинные, секущиеся волосы — лицо начинает выглядеть тоже хуже.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовой стрижке, которая исправит ситуацию.

Реклама
Читайте также:

Стрижка, что делает образ свежим и стильным

Длинные тонкие волосы могут тянуть лицо вниз, подчеркивать изменение овала, акцентировать внимание не на том, на чем хотелось бы. А вот короткая стрижка совсем другая история: она добавляет свежести, открывает лицо, подчеркивает глаза и скулы, и вообще работает как "легкий лифтинг без вмешательств".

Стрижка, яка дарує другу молодість
Асимметричный боб. Фото из Instagram

Асимметричный боб в тренде

Это не тот боб, который сзади едва прикрывает затылок. Асимметричный боб более мягкий: сзади длина обычно до середины шеи, а спереди пряди постепенно удлиняются — вплоть до ключиц. То есть вы избавляетесь от истощенных кончиков, но не жертвуете длиной полностью.

Коротка стрижка, що працюватиме на вас
Короткая стрижка. Фото из Instagram

Эта стрижка выглядит модно, освежает лицо, делает акцент на скулах. А еще отлично скрывает мелкие асимметрии или изменение овала лица, которое с возрастом становится заметнее. Более длинная сторона красиво обрамляет лицо, а более короткая открывает шею и добавляет легкости. Особенно удачно асимметричный боб "работает" на женщинах с круглым или квадратным лицом: он визуально вытягивает контур, добавляет изящества и деликатности.

Ранее мы писали о том, какая стрижка из 90-х снова актуальна и пользуется спросом.

Также мы сообщали об еще одном варианте боба, подходящем зрелым женщинам.

мода тренды стрижки волосы стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации