Популярная стрижка, что освежает и добавляет густоты волосам — тренд 2025 года

Девушка пришла на стрижку в салон. Фото: Freepik

Когда-то длинные волосы считались настоящим символом женской привлекательности. Но времена меняются и сегодня все больше женщин выбирают короткие прически. И не просто так, ведь с возрастом волосы часто становятся тоньше, менее упругими, теряют блеск, а иногда и седеют. И когда эти изменения накладываются на длинные, секущиеся волосы — лицо начинает выглядеть тоже хуже.

Новини.LIVE расскажет больше о трендовой стрижке, которая исправит ситуацию.

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Длинные тонкие волосы могут тянуть лицо вниз, подчеркивать изменение овала, акцентировать внимание не на том, на чем хотелось бы. А вот короткая стрижка совсем другая история: она добавляет свежести, открывает лицо, подчеркивает глаза и скулы, и вообще работает как "легкий лифтинг без вмешательств".

Асимметричный боб. Фото из Instagram

Асимметричный боб в тренде

Это не тот боб, который сзади едва прикрывает затылок. Асимметричный боб более мягкий: сзади длина обычно до середины шеи, а спереди пряди постепенно удлиняются — вплоть до ключиц. То есть вы избавляетесь от истощенных кончиков, но не жертвуете длиной полностью.

Короткая стрижка. Фото из Instagram

Эта стрижка выглядит модно, освежает лицо, делает акцент на скулах. А еще отлично скрывает мелкие асимметрии или изменение овала лица, которое с возрастом становится заметнее. Более длинная сторона красиво обрамляет лицо, а более короткая открывает шею и добавляет легкости. Особенно удачно асимметричный боб "работает" на женщинах с круглым или квадратным лицом: он визуально вытягивает контур, добавляет изящества и деликатности.

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