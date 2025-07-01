Легендарна стрижка, що не виходить з моди — знайома ще з 1990-х

Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

Цього літа серед найгарячіших трендів — стрижка bixie. Це щось середнє між легким, зухвалим піксі та мʼяким, жіночним бобом. Вона має такий вигляд, ніби волосся щойно відросло після короткої стрижки — трохи недбало, дуже живо і, головне, стильно без зайвих зусиль. Та сама стрижка, з якою вже можна прокинутися гарною.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше.

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Bixie вже заполонила вулиці Лондона, а тепер добирається і до наших салонів. Її фішка у контрасті. З одного боку, це легкість і свобода короткого волосся. З іншого — форма, що гарно тримається і підкреслює риси обличчя. Волосся можна зачесати назад, залишити злегка розпатланим або просто закласти за вуха — у будь-якому разі це буде мати свіжий й невимушений вигляд.

Стрижка біксі. Фото з Isntagram

Ця стрижка особливо зручна влітку: не жарко, не плутається, швидко укладається. І не потребує постійного стеження — навіть трішки відросла, вона все одно має крутий вигляд. Її можна адаптувати під будь-який тип волосся: для тонкого використайте трохи пінки чи спрею для об'єму, а от для густого або кучерявого — згладжуючий крем. Стайлинг триває кілька хвилин, а результат отримаєте розкішний.

Стильна стрижка. Фото з Isntagram

Bixie має той самий шарм 90-х, але у сучасному виконанні. Вона свідчить про впевненість у собі та любов до простоти. Якщо давно хотілося змін, але без стресу — це ідеальний варіант. Свіжо, з характером і легко. Саме такий вигляд має ідеальна стрижка на літо-2025.

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