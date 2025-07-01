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Головна Мода Актуальна завжди — стрижка з 90-х повертається у 2025 році

Актуальна завжди — стрижка з 90-х повертається у 2025 році

Ua en ru
Дата публікації: 1 липня 2025 16:04
Легендарна стрижка, що не виходить з моди — знайома ще з 1990-х
Дівчині роблять стрижку. Фото: Freepik

Цього літа серед найгарячіших трендів — стрижка bixie. Це щось середнє між легким, зухвалим піксі та мʼяким, жіночним бобом. Вона має такий вигляд, ніби волосся щойно відросло після короткої стрижки — трохи недбало, дуже живо і, головне, стильно без зайвих зусиль. Та сама стрижка, з якою вже можна прокинутися гарною.

Новини.LIVE розповість про неї детальніше. 

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Bixie вже заполонила вулиці Лондона, а тепер добирається і до наших салонів. Її фішка у контрасті. З одного боку, це легкість і свобода короткого волосся. З іншого — форма, що гарно тримається і підкреслює риси обличчя. Волосся можна зачесати назад, залишити злегка розпатланим або просто закласти за вуха — у будь-якому разі це буде мати свіжий й невимушений вигляд.

Стрижка біксі зараз на піку популярності
Стрижка біксі. Фото з Isntagram

Ця стрижка особливо зручна влітку: не жарко, не плутається, швидко укладається. І не потребує постійного стеження — навіть трішки відросла, вона все одно має крутий вигляд. Її можна адаптувати під будь-який тип волосся: для тонкого використайте трохи пінки чи спрею для об'єму, а от для густого або кучерявого — згладжуючий крем. Стайлинг триває кілька хвилин, а результат отримаєте розкішний.

Стрижка, що потребує мінімум догляду
Стильна стрижка. Фото з Isntagram

Bixie має той самий шарм 90-х, але у сучасному виконанні. Вона свідчить про впевненість у собі та любов до простоти. Якщо давно хотілося змін, але без стресу — це ідеальний варіант. Свіжо, з характером і легко. Саме такий вигляд має ідеальна стрижка на літо-2025.

Раніше ми писали про те, яка саме коротка стрижка пасує більш зрілим жінкам.

Також ми повідомляли, які стильні укладки можна робити цього літа за лічені хвилини.

мода тренди стрижки зачіски стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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