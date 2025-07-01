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Главная Мода Актуальна всегда — стрижка из 90-х возвращается в 2025 году

Актуальна всегда — стрижка из 90-х возвращается в 2025 году

Ua en ru
Дата публикации 1 июля 2025 16:04
Легендарная стрижка, не выходящая из моды - знакомая еще с 1990-х
Девушке делают стрижку. Фото: Freepik

Этим летом среди самых горячих трендов — стрижка bixie. Это нечто среднее между легким, дерзким пикси и мягким, женственным бобом. Она выглядит так, будто волосы только что отросли после короткой стрижки — немного небрежно, очень живо и, главное, стильно без лишних усилий. Та самая стрижка, с которой уже можно проснуться красивой.

Новини.LIVE расскажет о ней подробнее.

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Bixie уже заполонила улицы Лондона, а теперь добирается и до наших салонов. Ее фишка в контрасте. С одной стороны, это легкость и свобода коротких волос. С другой форма, которая хорошо держится и подчеркивает черты лица. Волосы можно зачесать назад, оставить слегка растрепанными или просто заложить за уши — в любом случае это будет выглядеть свежо и непринужденно.

Стрижка біксі зараз на піку популярності
Стрижка бикси. Фото с Isntagram

Эта стрижка особенно удобна летом: не жарко, не путается, быстро укладывается. И не требует постоянного слежения — даже немного отросшая, она все равно выглядит круто. Ее можно адаптировать под любой тип волос: для тонких используйте немного пенки или спрея для объема, а вот для густых или вьющихся — сглаживающий крем. Стайлинг занимает несколько минут, а результат получите роскошный.

Стрижка, що потребує мінімум догляду
Стильная стрижка. Фото из Isntagram

Bixie имеет тот же шарм 90-х, но в современном исполнении. Она свидетельствует об уверенности в себе и любви к простоте. Если давно хотелось перемен, но без стресса — это идеальный вариант. Свежо, с характером и легко. Именно так выглядит идеальная стрижка на лето-2025.

Ранее мы писали о том, какая именно короткая стрижка подходит более зрелым женщинам.

Также мы сообщали, какие стильные укладки можно делать этим летом за считанные минуты.

мода тренды стрижки прически стиль
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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